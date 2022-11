Plenković na otvorenju sportske dvorane u Loparu: Dvorana je impresivna, možete biti ponosni

U Loparu na Rabu u četvrtak je otvorena nova sportska dvorana, a premijer Andrej Plenković, koji je sudjelovao na svečanosti otvorenja, rekao je kao je dvorana impresivna i značajan doprinos kvaliteti života otočana.

- Zadovoljstvo mi je biti s vama i dijeliti ovaj užitak - rekao je Plenković na svečanosti otvorenja i izrazio uvjerenje da će se taj, kako je ocijenio, impresivan sportski objekt koristiti za brojne sportske, ali i za kulturne i druge društvene djelatnosti.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Dvorana je impresivna. Takav sportski objekt dugo nisam vidio, osobito tako veliku dvoranu na hrvatskim otocima. Možete biti ponosni, čestitam svima koji su od 2016. do danas uložili maksimalan napor da se tako prekrasna dvorana izgradi - istaknuo je Plenković te izrazio uvjerenje da će brojni sportaši nastajati iz treninga koji će se ondje događati. To je, kaže, posebno važno i za zdravlje i za timski duh i razvijanje ključnih ljudskih vrijednosti.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podsjetio je i na niz projekata koji se ondje odvijaju i značajne investicije za razvoj Lopara te veliki i značajan doprinos koji turizam daje razvoju otoka.

Plenković je danas o tome razgovarao s gradonačelnikom Raba Nikolom Grgurićem i njegovim suradnicima koji je istaknuo nadaleko poznatu Rapsku fjeru i Advent, a premijer je posebno naglasio podatak prema kojem je u Loparu, koji dobiva i brojne nagrade u turizmu, odnos jedan naprama 15 kada je riječ o domaćima i turistima tijekom sezone primijetivši da je Lopar tu iznad prosjeka Hrvatske koja ima omjer domaćih i turista jedan naprama pet.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- To znači da je turizam sjajan - istaknuo je.

- S projektima i ulaganjima u infrastrukturu, rive i obale i projekte koji vas bolje povezuju s kopnom, bit ćete još atraktivniji - poručio je Plenković Loparanima i Rabljanima.

Podsjetio je kako je Vlada proteklih godina učinila velike iskorake u otočnoj politici te na donošenje novog zakona i i nove Strategije razvoja otoka, kao i na činjenicu da su resorna ministarstva podrška brojnim projektima na hrvatskim otocima.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Kako sam i sam napola otočanin jer mi je otac s Hvara, imam puno razumijevanja za manja mjesta na otocima.. znam koliko je život na otoku zahtjevan i skup.. i zato tako veliki projekti jako dižu kvalitetu života - istaknuo je Plenković te izrazio uvjerenje da će Lopar, ali i druga mjesta koja su "malo zapela" na prvom natječaju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti na kraju postati korisnici i primatelji sredstava i da će, uz potporu Vlade i županije, izgraditi nove dječje vrtiće koje planiraju.

- Malenih je ovdje puno...vjerujem da će s novim vrtićem biti još više radosne djece - dodao je.

Načelnik općine Lopar Zdenko Jakuc rekao je da će sportska dvorana biti na usluzi svim generacijama, kao i djeci iz područne škole u Loparu.

- Moramo svi sanjati takve objekte i standarde da bi mladi imali volju i želju živjeti na otoku i u tako malim mjestima - rekao je, a zamjenik župana Primorsko-goranske županije Vojko Braut čestitao im je na dovršetku tog velebnog objekta i na ustrajnosti koja je trebala da se projekt privede kraju.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Taj projekt je od ogromnog značaja, ne samo za Lopar, nego i za cijeli otok Rab - kazao je Braut te podsjetio kako je sportska dvorana realizirana u sinergiji sve tri razine vlasti: lokalne samouprave, regionalne samouprave i države.

- To je jako dobar primjer kako treba surađivati i kako surađujemo. To je vidljivo i kroz druge projekte na Rabu i Primorsko- goranskoj županiji, posebno one koji se tiču lučkog sektora, ali i u zdravstvu i u školstvu - naglasio je.

Uz predsjednika Vlade, u Loparu je bio i potpredsjednik i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.

