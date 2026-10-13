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NA 800 EURA

Plenković najavio povećanje naknade za novorođeno dijete

Piše HINA,
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Plenković najavio povećanje naknade za novorođeno dijete
Zagreb: Gradonačelnik Tomašević otvorio novoizgrađeni Dječji vrtić Stenjevec | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Istaknuo je kako demografska obnova ostaje strateški izazov hrvatskog društva

Premijer Andrej Plenković najavio je u utorak iz Sabora povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura iduće godine, a dodao je, s ambicijom povećanja u zadnjoj godini mandata, 2028. godine, i na 1000 eura. 

"Jednokratna potpora za novorođenče udvostručena je na 618 eura, prvi put nakon 2007. godine, a na inicijativu ministra Šipića povećat ćemo je na 800 eura za iduću godinu, s ambicijom da u zadnjoj godini mandata dođemo i na 1000 eura potpore po novorođenom djetetu", najavio je premijer podnoseći godišnje izvješće Vlade. 

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Istaknuo je kako demografska obnova ostaje strateški izazov hrvatskog društva. Naveo je da je ove godine rođeno preko tisuću djece više nego prošle godine te podsjetio da je Vlada povećala najvišu mjesečnu naknadu plaće za roditeljski dopust s oko 353 eura u 2016. na 3.000 eura danas - više nego osam puta.

"Time više od 95 posto korisnika tijekom prvih šest mjeseci roditeljskog dopusta, odnosno osam mjeseci ako ga koriste oba roditelja, prima punu plaću", rekao je. 

Naveo je kako je i očinski dopust produljen na 20 radnih dana, odnosno 30 za blizance, da je najniža naknada za bolovanje povećana sa 110 na 353 eura, a najviša s 565 na 995 eura.

"Gradimo i obnavljamo 900 vrtića, a gradovima i općinama za podršku rada vrtića ove godine dajemo 100 milijuna eura. Cilj je da do 2030. svako dijete ima mjesto u vrtiću", poručio je. 

Plan je do kraja mandata i donošenje Zakona o demografskom razvitku te unaprjeđenje sustava doplatka za djecu.

Premijer je istaknuo kako je i sve veći broj povratnika u Hrvatsku te da je od početka 2025. status povratnika utvrđen za gotovo 11.200 osoba.

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