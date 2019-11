Plenković najavio: Prvi krug predsjedničkih izbora 22.12.

Premijer Andrej Plenković je na početku današnje sjednice Vlade odlučio o datumu raspisivanja izbora za Predsjednika RH.

- Danas ćemo donijeti odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora. Prvi krug će biti 22. prosinca. Rokovi počinju teći od 21. ili 22. studenoga, dakle, slijede prikupljanje potpisa, odluka DIP-a i kampanja koja će trajati 15-ak dana do ponoći 20. prosinca - kazao je premijer.

Svi koji žele istaknuti kandidaturu za predsjednika ili predsjednicu Republika imat će 12 dana da prikupe najmanje 10.000 potpisa.

Osim 10.000 glasova, kandidatima je potreban i novac. Zbog toga moraju otvoriti poseban bankovni račun, za što imaju rok do kraja prvog dana službenog početka izborne kampanje. Zasad je račun otvorilo 11 kandidata.

Premijer se osvrnuo i na štrajk prosvjetara.

Premijer Andrej Plenković u podosta dugom govoru osvrnuo se na, kako je istaknuo, temu koja zaokuplja pozornost javnosti posljednjih dana, a to su pregovori sa obrazovnim sindikatima.

- Prvo što treba naglasiti, u mandatu ove Vlade, od 2016. do 2019., došlo je do povećanja osnovice plaća za državne i javne službenike za 11,5 posto. Ukupna sredstva u Državnom proračunu za obrazovanje su povećana za tri milijarde kuna godišnje - istaknuo je naglasivši kako je Vlada pokazala želju za rješavanjem ovog problema i okončanjem štrajka u školama.

- Nastojeći voditi politiku na tragu povećanju životnog standarda svim ljudima u Hrvatskoj, predložili smo da se kroz Temeljni kolektivni ugovor, koji je za nas glavna autocesta za povećanje plaća, i predvidjeli u proračnu, napravivši politički korak nazad i odustavši od smanjenja PDV-a s 25 na 24 posto, koje dajemo na plaće u državnom i javnom sekotru, povećanje od 6, 12 posto. Plus 11,5 posto dolazimo do 18,3 posto povećanja plaća. Plus ova dva posto, u sektoru obrazovanja to je u drugoj polovici 2020. povećanje za više od 20 posto. I to su postignuća i činjenice - naglasio je Plenković dodavši kako vode konzistentnu i dobronamjernu politiku za uravnoteženim proračunom.

- Plaća se podiže u mandatu ove Vlade bez da se zadužujemo, što je bila odlika ranijih vlada. O koeficijentima se ne pregovara kroz kolektivni ugovor. Uredba o koeficijentima je akt Vlade koji donosi vlada. Mi smo jučer predložili sindikatima odmah potpisivanje dodatka na granski kolektivni ugovor za dva posto u slučaju da ova analiza sustava plaća ne bude gotova do 1. srpnja. Povećanje od 20 posto nije malo i to treba valorizirati - poručio je.

Iznio je i plaće 2016. te koliko bi iznosile iduće godine kako bi potkrijepio ove svoje tvrdnje i argumente.

- Onaj tko ima razinu savjetnika, u rujnu 2016. neto plaća mu je bila 7813 kuna. 2020 godine s ovih dva posto imat će 9485 kuna. Onaj tko ima zvanje mentora u rujnu 2016. imao je neto plaću 7210, a iduće godine imat će 8656 kuna. Učitelji, nastavnici, stručni suradnici, odgajatelji u rujnu 2016. imali su 6359, a 2020. će imati 7660 kuna neto plaću. Ovo su, naravno, prosjeci - naveo je Plenković.

Naglasio je još jednom kako ova Vlada povećava plaće.

- Mi smo kazali da smo svjesni da ima nepravednosti i nelogičnosti u Uredbi o koeficijentima, želimo to riješiti i angažirat ćemo stručnjake koji će nam hladne glave pomoći. Apeliramo na učitelje i profesore na provođenje reforme. Mi brinemo o obrazovanju, pa više od 18 milijardi kuna iznosi ukupni proračun Ministarstva obrazovanja. Dakle, ne može se ići s tezom da obrazovanje nije prioritet ove Vlade ako ima proračun veći od 18 milijardi kuna - poručio je premijer.

Istaknuo je kako Vlada nakon 15. studenog neće platiti dane provedene u štrajku.

- Jer to više nema smisla i logike i ta naša odluka je razumna i racionalna - poručio je.

Ministrici obrazovanja Blaženki Divjak dao je da iznese koliko je Vlada i što uložila u obrazovanje.

- Dva su projekta koje smo za kurikuralnu reformu dobili iz Europskog socijalnog fonda , jedan od 155 milijuna kuna i drugi od 684 milijuna kuna, a pored toga su još i sredstva za strukovno obrazovanje. Što se nabave opreme tiče, preko 91.000 tableta smo nabavili ove godine u iznosu 101 milijuna kuna. Važno je da se opremaju škole, da se naši učenici školuju u uvjetima koji su usporedivi s razvijenim zemljama, ali još važnije od toga je da i naši nastavnici dobiju potporu u podizanju nastavničnih kompetencija, na čemu jako puno radimo - istaknula je Divjak naglasivši kako razumije da je status učitelja i nastavnika u proteklih nekoliko desetljeća bio poljuljan.

- Ne možemo odgovoriti na sve ove zahtjeve preko noći, ali barem su tu četiri segmenta - da se radi u sigurnoj i dobro opremljenoj okolini, a status službene osobe tome doprinosi, da se radi na razvoju i osnaživanju kompetencija, nagrađuju se najbolji i ne smijemo zaboraviti, tu je i plaća, i svako povećanje plaća je također zasluženo - istaknula je.

Vlada je na sjednici donijela odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora koji će biti u nedjelju 22. prosinca. Odluka stupa na snagu 21. studenog i od toga dana kreće prikupljanje potpisa za kandidaturu, koje traje 12 dana. Nakon toga Državno izborno povjerenstvo (DIP) u roku od 48 sati objavljuje listu pravovaljanih kandidata. Nakon objave liste počinje izborna promidžba koja traje do subote 21. prosinca, odnosno 24 sata prije dana izbora.

Prema zakonskim odredbama, predsjednički izbori moraju se održati najmanje 30, a najviše 60 dana prije 18. veljače iduće godine, kada istječe mandat aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

Da bi se mogli kandidirati za predsjedničke izbore, potrebno je prikupiti 10.000 glasova.

Vlada je i donijela i odluku o visini naknade troškova izborne promidžbe. Kako je istaknuo ministar uprave, Ivan Malenica, pravo na naknadu troškova imaju kandidati koji na izborima dobiju namanje 10 posto važećih glasova.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz Državnog proračuna, a ne smije se isplatiti kandidatima u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe. Sredstva naknade troškova raspoređuju se razmjerno dobivenim glasovima prema konačnim rezultatima izbora, a visina naknade za najveći broj dobivenih glasova određuje se u iznosu od milijun kuna za prvi izborni krug.

Visina naknade troškova izborne promidžbe u narednom krugu izbora, raspoređuje za veći broj dobivenih glasova određuje se u iznosu od 20 posto od iznosa naknade u prvom krugu.

Naknada se isplaćuje na poseban račun kandidata otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe. U Državnom proračunu osigurana su sredstva od 2,8 milijuna kuna.



Na kampanju kandidati mogu potrošiti do osam milijuna kuna. Pritom najveći iznos donacije svakog pojedinaca može iznositi 30.000 kuna, dok najveći iznos donacije pojedine tvrtke može iznositi 200.000 kuna dok su anonimne donacije zabranjene.

Vlada je izmijenila Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske te uvela novo odlikovanje - Velered Predsjednika Republike Franje Tuđmana s lentom i Danicom.

- Ove godine navršava se 20. obljetnica smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i prigoda je to da Hrvatska ustanovi visoko odlikovanje kojim će se utemeljitelj demokratske suverene i neovisne hrvatske države i vrhovni zapovjednik hrvatske vojske u Domovinskom ratu uvrstiti u red najviših hrvatskih državnih poglavara - istaknuo je ministar uprave Ivan Malenica.

U zakonskom prijedlogu Vlada je navela kako Franjo Tuđman pripada najzaslužnijim osobama u stvaranju suvremene samostalne i demokratske Hrvatske, a svojim je državničkim vizionarstvom u prijelomnom razdoblju europske i svjetske povijesti 20. stoljeća u vrijeme raspada komunističkog totalitarnog sustava zajedno sa svojim suradnicima i cijelim hrvatskim narodom uveo u red država slobodnog svijeta.

Ovo odlikovanje dodjeljivat će se svake godine na obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika 10. prosincahrvatskim državljanima, kao izraz najvišeg priznanja Republike Hrvatske za promicanje hrvatskih državnih i nacionalnih interesa u zemlji i inozemstvu, posebice za promicanje državljanskog jedinstva i nacionalnog zajedništva, državotvorstva i duhovnih vrednota hrvatskog naroda.

Tvrtka Zhongya nekretnine ima rok do 31. prosinca ove godine uplatiti kupoprodajnu cijenu za bivšu političku školu u Kumrovcu. Tako je odlučila Vlada na sjednici u četvrtak čime je produžila ovoj tvrtki rok za uplatu i to već drugi put.

Ministar državne imovine, Mario Banožić, podsjetio je da je kupoprodajni ugovor s tvrtkom Zhongya nekretnine sklopljen 6. kolovoza ove godine s rokom za plaćanje od 30 dana od zaključenja ugovora. Objasnio je kako su rok produžili na zahtjev tvrtke.

- Budući da kupac nije uplatio što je trebao, Ministarstvo državne imovine je na zahtjev kupca, a zbog političke situacije u Hong Kongu i problema transfera novca iz posebne regije Hong Kong, 15. rujna odobrilo jedno produljenje roka za plaćanje, do 14. studenoga ove godine. No, kupac je 12. studenoga podnio novi zahtjev za produljenje roka za plaćanje do 31. prosinca ove godine, navodeći kao razloge produljenje nepovoljne političke situaciju između Posebne upravne regije Hong Kong i Narodne Republike Kine, zbog čega je otežan transfer novca iz Hong Koga - obrazložio je ministar.

Podsjetimo, u postupku javnog poziva za prodaju, odnosno kupnju te nekretnine u Kumrovcu tvrtka Zhongya nekretnine jedina je poslala ponudu sa oko dva milijuna kuna više od početno tražene cijene - ponudila je 14,09 milijuna kuna, a tu je tvrtku u Hrvatskoj predstavljala njezina suvlasnica, kineska poduzetnica Jiang Yu.

Vlada je Sveučilištu i Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru dala dodatnih šest milijuna kuna potpore koji će se isplatiti iz Državnog proračuna, tj iz proračuna Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.



- Jedan od strateških interesa Republike Hrvatske jest povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti. Posebni interes Republike Hrvatske jest skrb o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, a što se, između ostalog ostvaruje pružanjem potpore obrazovnim, znanstvenim, kulturnim, zdravstvenim i športskim projektima - istaknula je Vlada.

