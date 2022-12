'Ne može se jedan dan pljeskati Ukrajini, a drugi dan smišljati smicalice. Odakle te rezerve?'

Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Šireg Predsjedništva HDZ-a u središnjici te stranke.

- Upućen je u Hrvatski sabor prijedlog o Zakonu o radu, neradne nedjelje, Zakon o besplatnom obroku svih osnovnoškolaca u Hrvatskoj, 10 kuna po obroku. Želimo da ni jedno dijete u osnovnim školama u Hrvatskoj nitko ne bude gladno. Nadam se da će taj prijedlog dobiti široku potporu - rekao je Plenković.

Dotaknuo se i sutrašnje sjednice o ulasku Hrvatske u Schengen.

- Sada je više nego izvjesno da će Hrvatska od 1.1. biti u Schengenu, a od 26. ožujka će se to primijeniti i na zračne luke - rekao je.

Poručio je i kako su razgovarali o padu MiG-a te da će vidjeti što će pokazati istraga. Zaželio je i sreću hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Na pitanje jesu li piloti MiG-a razgovarali s policijom, Plenković je rekao da ne zna.

- Ustavni temelj, zakonski temelj je jasan. Odlučivanje u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom, participacija Hrvatske u misiji u kojoj sudjeluju brojne druge članice - rekao je Plenković oko ukrajinskih vojnika.

- To je minimum, to nije katalog djelovanja koji je smislio netko iz HDZ-a, to je prijedlog Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Mi mislimo da bi to bilo primjereno ponuditi. Politički gledano, da zemlja poput Hrvatske koja je prije samo 30 godina bila žrtva agresije, da ovdje postoje politički akteri koji za ovakvu misiju, koja nije odlazak u Ukrajinu, imaju ovoliko rezervi? To je bit ove priče. Odakle toliko rezervi? Ne može se jedan dan pljeskati, a sada izmišljati neke proceduralne smicalice. To je stvar krupne političke odgovornosti i ja ih pozivam da dobro promisle. Imaju čistu situaciju - rekao je Plenković.

Na pitanje je li razmišljao da još jednom razgovara s Milanovićem, Plenković je kratko rekao - ne.

- Naša politika je principijelna i jasna, i u njoj promjena neće biti. Točka - poručio je.

- Idem putem za koji smatram da je ispravan i dobar. Tko se hoće toj politici priključiti, dobrodošao je - rekao je Plenković.

