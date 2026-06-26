Plenković napao Milanovića: Po općinskim feštama vodi izrazito anti-EU retoriku. Pa dokle?

Andrej Plenković odbacio je kritike na račun spota svoje stranke u kojem se Možemo! naziva "Muzemo!", poručivši da ih je pogodila istina o korupcijskim aferama u Zagrebu. Premijer i predsjednik HDZ-a osvrnuo se i na najave predsjednika Zorana Milanovića da bi mogao spriječiti odlazak hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz, ocijenivši to nastavkom njegove antiukrajinske politike.

Nakon svečanog obilježavanja završetka projekta izgradnje Centra za starije osobe u Dubrovniku, premijer je komentirao reakcije na HDZ-ov spot. "Drago mi je da je spot uspješan. Ako je ekipa iz 'Muzemo!', kako ih spot zove, tako tankoćutna, to je zato što ih je dirnula istina. Naziv je logičan jer spominje velike afere izvlačenja novca iz gradskih institucija i proračuna, čime se oštećuje Zagrepčanke i Zagrepčane. Ne vidim da su demantirali ijednu činjenicu iz spota", rekao je Plenković, prenosi HRT.

Dodao je kako je usporedba s Iranom smiješna jer se Lego kockice svugdje koriste u političkoj propagandi. "Neka pogledaju što su Starmeru govorili njegovi protivnici u britanskoj kampanji. To je očito za njih viša matematika", kazao je.

Podsjetio je i na, kako kaže, poteze političkih protivnika. "Oni koji su sami išli prijavljivati policiji da im je Mile Kekin bio na kavi s nogometašem Jelavićem, sjećate se te afere, brže-bolje su koristili 'deepfake' da proizvedu moj glas s potpunom neistinom i ubace ga na svoju presicu kako bi napravili diverziju. Riječ je o nekompetentnoj ekipi koju je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković sjajno danas opisao kao kokošinjac", rekao je Plenković.

"Ne samo što su bezidejni i nekreativni, nego su i potpuno krivi. Ta ekipa mora još puno žganaca papati da se iz 'Muzemo!' pretvore u ozbiljnu političku stranku. Drago mi je da su tako osjetljivi. Kad bismo mi bili osjetljivi na sve blato koje bacaju, ne bismo mogli disati, ali nama to ne smeta. Spot je super i molim ih da ga što više spominju kako bi narod vidio kako oni muzu", poručio je.

Komentirajući najave da bi predsjednik Zoran Milanović mogao spriječiti sudjelovanje Hrvatske vojske na paradi povodom Dana pada Bastille u Parizu, Plenković je naglasio da je riječ o protokolarnom događaju u nadležnosti ministra obrane. "Hrvatska je kao strateški partner pozvana na tradicionalnu paradu 14. srpnja. MORH i Glavni stožer spremni su uputiti stjegonošu i deset vojnika. Smatramo da je to lijepa gesta, pogotovo jer su i francuski Rafalei sudjelovali u preletu na naš Dan državnosti. Prirodno je da se odazovemo", objasnio je.

Istaknuo je da Milanović to ne može zabraniti jer nije riječ o vojnoj misiji, podsjetivši da je 2013. u vrijeme Milanovićeve vlade ministar Ante Kotromanović na istu paradu poslao 80-ak vojnika.

Plenković je oštro kritizirao predsjednika. "Eventualna protivljenja koja njegovi trbuhozborci najavljuju dio su jedne te iste, prije svega antiukrajinske politike. On i njegovi jataci u saboru, a to su i ovi iz 'Muzemo!', bili su protiv misije EU za pomoć Ukrajini. Na svojim putešestvijama po općinskim feštama on vodi izrazito anti-EU retoriku. Praktički sve što govori je protiv američke politike, NATO-a, a sada i Francuske. Pa dokle? Efekt toga je potpuno srozavanje vjerodostojnosti Hrvatske. To je jedna provincijska i sebična politika zatvorena u vlastiti šor, koja nas ne vodi nikamo", rekao je premijer.

"Kad bismo ga slijedili, pokazali bismo saveznicima da nismo pouzdani. 'Nećemo se ni s kim družiti, ne trebaju nam ni Europa, ni NATO, ni Francuska, ni Amerika.' A tko nam treba? Najbolje da iduće godine predloži da pošaljemo jači kontingent HV-a na paradu u Moskvu. To bi bio spektakl, bilo bi sjajno!", zaključio je Plenković.