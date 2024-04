Plenković napao SDP, Možemo i Most: Žele probiti institucije...

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je da će HDZ imati "dovoljno ruku" i sastaviti parlamentarnu većinu, naglasivši da razgovore vodi s ozbiljnima i odgovornima, no neće s Mostom, Možemo! i SDP-om koje je nazvao korumpiranima jer "žele porobiti neovisne institucije".

Plenković je u četvrtak, nakon svečanosti u povodu dolaska prvih šest iz eskadrile borbenih aviona Rafale koje je Hrvatska kupila od Francuske, odgovarao na novinarska pitanja o tijeku pregovora o sastavljanju parlamentarne većine, odnosno prikupljanja potpisa za dobivanje mandata za sastavljanje Vlade te je, među inim, rekao da bi HDZ vjerojatno dobio šest mandata više da su parlamentarni izbori bili u nedjelju.

"Pa bi pregovori bili gotovi, a budući da su izbori bili prije dolaska Rafalea imamo odluku hrvatskog naroda koja nam uvjetuje kontekst", objasnio je.

U izjavi je u više navrata Most, Možemo! te SDP nazvao korumpiranima, poručivši da će ih tako opisivati i ubuduće. "Imate retoriku koruptivnog SDP-a, koruptivnog Mosta, koruptivnog Možemo!, koji rigaju vatru, uvrede, negativizam, divljaštvo u postizbornom vremenu na HDZ. Od sada će svaka rečenica svih nas počinjati s korumpirani SDP, Možemo!, Most – da čuju kako njima u ušima zvuče ti epiteti koje vrlo bezobrazno i neopravdano koriste protiv nas", objasnio je te poručio da s takvima neće razgovarati o sastavljanju parlamentarne većine.

O parlamentarnoj većini, rekao je, razgovarat će s onima koji su dobili povjerenje građana, koji su ozbiljni, odgovorni, koji su tu da pokažu kako Hrvatska treba funkcionirati i pokazati političku stabilnost.

Ponovio je ocjenu da su parlamentarni izbori održani u gotovo neregularnim uvjetima zbog "konstantnog kršenja Ustava od strane Zorana Milanovića, korumpiranog SDP-a, korumpiranih njihovih partnera i ovih iz Mosta" te dodao da ne zna "što propali lideri SDP-a čekaju" jer su "davno trebali dati ostavke".

Korumpirana ljevica želi porobiti institucije

Bit cijele političke utakmice na parlamentarnim izborima je u tome, ustvrdio je, da "očito korumpirana ljevica, jer da nije korumpirana ne bi se toliko borila", želi pobijediti kako bi porobila institucije.

Tu misli prije svega, objasnio je, na "ideju o stavljanju izvan snage odluke demokratskog Hrvatskog sabora, nakon najtransparentnije procedure, o imenovanju glavnog državnog odvjetnika".

"Žele porobiti institucije progona, to je jasno kao dan. Jedini interes na izborima bio im je porobiti institucije koje su u našem mandatu neovisne, jer da nisu neovisne, ne bi bilo visokoprofilnog slučaja u borbi protiv korupcije", objasnio je.

Da je DORH porobljen, da je Uskok porobljen, da je EPPO porobljen, ne bi bilo ni jednog slučaja, dodao je.

"A oni očito žele porobiti sve kako bi kontrolirali institucije progona. To je bit cijele ove parlamentarne bitke koja je bila vođena u uvjetima teškog kršenja Ustava od strane Milanovića koji ne zaslužuje biti predsjednik, tu nema nikakve dileme. (…) Čovjek koji dođe na Glavni odbor SDP-a svrstao se na jednu stranu i ne može biti više predsjednik Republike. On je out, tu nema nikakve dileme", rekao je Plenković.

Sad ćemo hrvatskom narodu razjašnjavati temeljito, ako treba i godinama, tko je korumpiran, a tko nije, dodao je.

Vladu će u ustavnim rokovima, poručio je na kraju, "formirati pobjednici, gubitnici neće sigurno", dodavši da će imati "dovoljno ruku".

Rekao je i da se u razgovorima s Domovinskim pokretom nisu doticali pitanja podjele resora, kao ni kadrovskih rješenja, upitan za nagađanja o Zlatku Hasanbegoviću kao ministru kulture.