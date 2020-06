'Plenković nas je pitao hoćemo li pobijediti, svi smo uglas rekli 'Hoćemo!'

Središnji odbor HDZ-a prošao je u odličnoj atmosferi iako je počeo dosta komorno, govori nam uvaženi HDZ-ovac dojmove nakon sastanka...

<p>Glavne poruke sastanka na kojima su se okupili svi utjecajni HDZ-ovci bile su zajedništvo i pobjeda. Govorilo se i o tome koja je najbolja strategija za pobjedu te su gotovo svi govornici zaključili kako je najbolje voditi personaliziranu kampanju u kojoj će se isticati sposobnost <strong>Andreja Plenkovića</strong> nasuprot nesposobnosti <strong>Davora Bernardića</strong>. </p><p>Za riječ se javio <strong>Branko Bačić </strong>koji je govorio o tome kako je važno da na listi budu jaki kadrovi, te da to budu prave liste. Preokret se, pak dogodio, kako govori naš sugovornik, nakon što se za riječ javio Davor Ivo Stier koji je prvi direktno počeo govoriti o unutarstranačkim izborima i pozvao sve na jedinstvo.</p><p>Stier je rekao da je jako važno jedinstvo stranke nakon unutarstranačkih izbora te da tako mogu pobijediti. Pozdravio je potom i što je na sastanku i <strong>Miro Kovač</strong>, oponent Plenkovića na unutarstranačkim izborima. Onda se za riječ javio Kovač koji je rekao da su stranački izbori iza njih i pozvao opet na jedinstvo.</p><p>- 15.3 je to iza nas, čestitao sam gospodinu Plenkoviću na pobjedi. Imali smo različite pristupe, ali sada trebamo biti jedinstveni i pobijediti na izborima te spriječiti dolazak ljevice na vlast, rekao je Kovač, govori nam naš sugovornik koji je bio na sastanku.</p><p>Nakon Kovača, nastavlja naš sugovornik, javio se i bivši ministar prometa Božidar Kalmeta koji je pozdravio što je Kovač došao i što je čestitao Plenkoviću na pobjedi, ali je dodao da on smatra da mu se morao ispričati jer je bilo udaranja i ispod pojasa sa strane Kovača. </p><p>Da je zajedništvo važno rekao je i bivši ministar obrane<strong> Damir Krstičević</strong> koji je potom rekao da iako neće biti na listi da će pomoći stranci da pobijedi.</p><p>- Osjetila se potom opet euforija, Krstičević je dobio velik aplauz. Na kraju smo svi bili dobro raspoloženi, motivirani i kada smo čuli Plenkovića da nas pita hoćemo li pobijediti svi smo u glas rekli - Hoćemo - završio je naš sugovornik.</p>