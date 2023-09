'Plenković ne reagira ni na ilegalnu gradnju, očito ga onda doista drži za ta prokleta jaja'

Mi smo zatražili od Ustavnog suda da se očituje i prije kako se ne bi gubilo vrijeme, kolege iz Možemo su sad s minimalnim doradama, također, uputili zahtjev za ocjenu ustavnosti, mi smo podržali i sad neka Ustavni sud radi svoj posao. Ono što je ovdje bitno je da ne odugovlače. Imate svoju odluku, imate prijedlog Zakona, prijedlog ocjene ustavnosti, gospodo, odradite to što prije kako bi znali po kojim pravilima idemo na izbore, kazao je šef SDP-a Peđa Grbin nakon što su vladajući izglasali Zakon o izbornim jedinicama.

Na pitanje da li je odlučio u kojoj će on izbornoj jedinici biti - osmoj, šestoj ili prvoj možda - Grbin kaže da jest.

- Ali ta odluka će biti prvo na stranačkim tijelima, a onda u javnosti - dodao je.

Govoreći o glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek, šef SDP-a je istaknuo kako su današnjim zaključkom tražili njeno razrješenje, ali su vladajući to na današnjem glasanju odbili.

- Znam da joj mandat ide kraju, ali s obzirom na način rada bilo je nužno to još jednom zatražiti pa onda da vidimo tko u Hrvatskoj stoji iza borbe protiv korupcije, a tko joj podmeće klipove. Već kada se predstavljala Saboru, izostavila je borbu protiv političke korupcije iz svog programa. Neki su mislili da je to možda slučajno, a nakon tri i pol godine potpuno je jasno da je to doista bio dio njenog programa i upravo zato ju je HDZ podržao - rekao je.

Komentirajući izjavu Hrvoj Šipek da u slučaju afere "plin za cent" traju izvidi, Grbin podsjeća da je isto bilo rečeno i u slučaju Žalac.

- I gdje je to završilo? Duboko na dnu ladice. Dok nije došao Ured europskog javnog tužitelja. Izvidi traju, a bio bi red da se malo ubrzaju. Možda kontroverzno za čuti, ali nije fer niti protiv okrivljenih da to toliko dugo traje i da ljudi žive u neizvjesnosti. Nije fer prema društvu, a ni prema okrivljenicima - naglasio je dodavši kako u DORH-u ima jako puno ljudi koji odlično rade svoj posao, ali da osoba koja im je na čelu baca ljagu na cijeli sustav.

- Ti ljudi nisu zaslužili da im na čelu bude Zlata Hrvoj Šipek. Ono što je spominjala Peru i bicikl - da, ako ti je ukraden bicikl, to je tebi iznimno važno, ali glavna državna odvjetnica mora znati da se time bavi jedno državno odvjetništvo, Općinsko, a da se progonom korupcije i kriminaliteta bavi drugo - USKOK i da to što ima jako puno Pera kojima su ukradeni bicikli ni na koji način ne bi smjelo utjecati na rad USKOK-a i viših državnih odvjetništava. Ali svaka izlika dobro dođe pa i ona da se ubijaš od posla, ali nemaš punjač - rekao je.

Kritizirao je ministra pravosuđa Ivana Malenicu što jučer nije došao na raspravu o izvješću glavne državne odvjetnice.

- Time pokazuje odnos prema njoj. Državna odvjetnica je rekla da se redovito sastaje s ministrom i upozorava na probleme da se ta potkapacitiranost riješi, a ministar radi ovo - istaknuo je vrteći prstima i brojeći zjake.

Obzirom da nitko ne želi doći na čelnu poziciju USKOK-a, što ako nitko ne želi ni na poziciju Hrvoj Šipek kojoj mandat ističe u svibnju, upitali su novinari.

- Mislim da u DORH-u postoje ljudi koji bi to htjeli i mogli raditi, ali zašto se ograničavati samo na one iz sustava. Znam, govorio sam da treba netko tko poznaje sustav, to sam govorio u situaciji kad je sustav bio posložen iza Bajića i Cvitana, ali sada nakon nje možda je vrijeme da dođe netko izvana tko će udahnuti novu energiju i omogućiti tom sustavu da prodiše - poručio je.

S druge strane, pita se Grbin kako će uopće netko i javiti ua tu poziciju kad je, naglašava, HDZ jasno dao do znanja da će onaj tko odgovorno i stručno radi svoj posao biti bačen pod autobus i izložen javnom linču.

- Pa sjetite se samo Vanje Marušić, prvi put kad su joj htjeli napakirati i drugi put kad su joj uspjeli napakirati s prometnom nezgodom vozača, dajte molim vas. Nekakva priča da ona to nije prijavila, a onda saznamo da jest i da je sve napravljeno lege artis. U ovoj i ovakvoj klimi javit će se samo onaj, kao i u slučaju Hrvoj Šipek, koji će prije te kandidature biti na sastanku u Uredu predsjednika Vlade, famoznog AP-a, za kojeg sad donosimo i poseban zakon da, ne daj Bože, ne bi nešto procurilo iz istraga. Bez njegovog miga nema državnog odvjetnika, nema nikoga na čelu Povjerenstva za sukob interesa, nema Povjerenika za informiranje.... Jedino gdje se uspjelo nešto probiti je Vrhovni sud i gospodin Dobronić, samo zato jer to nije u nadležnosti Vlade nego predsjednika Republike - kazao je Grbin.

Upitan očekuje li da će se u slučaju HEP-a uopće išta dogoditi, Grbin poručuje kako bi se nešto moglo i pomaknuti s mjesta ako se u slučaj uključi Ured europskog javnog tužitelja, a obzirom da je moguće da se za dio energetskog paketa pomoći, koji je dio i europske politike, koristilo i EU fondove.

- Ali hajmo najjednostavniji primjer - imamo ilegalnu gradnju u zaštićenom pojasu, mediji o tome pišu mjesecima, sada je i državno tijelo podnijelo kaznenu prijavu, ne ljutiti susjed nego Inspektorat, koji je utvrdio kršenje Zakona, i to Plenkoviću nije dovoljno da reagira. Pa onda doista imamo nekoga tko ga drži za ta prokleta jaja i koji ima očito ozbiljnu prijetnju o 10-godišnjem kartanju. I to je sada potpuno jasno - naglasio je.