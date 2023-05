Plenković: 'Ne sjećam se da 90-ih Milanović nije proslavljao Dan državnosti na ovaj datum'

“Već tradicionalno difamiranje, pogotovo na mene osobno. Prvo, ja sam 90-e glasao za HDZ, on je rekao da nije za nikoga. Drugo, ovo kontinuirano difamiranje moje obitelji, pogotovo mog oca. Ja se u njegovog oca ne diram. Ima puno ljudi koji govore o njegovom ocu, on to zna, ali ja to neću govoriti.

Ne sjećam se da je Milanoviću 30. svibnja prije bio problem

Drugo je stan, moji su roditelji bili ugledni ljudi, svojim su novcima kupili svoj stan, nitko im ga nije dao, nije bio društveno vlasništvo, nitko im ga nije poklonio. To je druga difamacija. Treća difamacija da sam se ja osjećao nesigurno. Naprotiv, sretno, veselo sam se osjećao jer je pred nama vrijeme slobode i demokracije”, izjavio je Plenković medijima uoči svečanosti u zagrebačkom HNK-u povodom Dana državnosti.

“Nisam primijetio da je 90-ih godina, dok je Milanović bio diplomat - dio tog perioda smo proveli skupa - da ikada na bilo koji način nije sudjelovao u proslavi Dana državnosti na ovaj datum. Dok je bio obični diplomat. Ne sjećam se da mu je 30. svibnja bio problem. To se dobro zna”, dodao je.

Ponovio je da je vraćanje Dana državnosti na 30. svibnja izraz političke volje HDZ-a i parlamentarne većine, odluka Hrvatskog sabora. “Donesen je zakon, a zakon treba poštivati”, istaknuo je Plenković.

“Ovo što vidimo s njegove strane, osim ovih difamacija i laži na osobnoj razini. Njega uglavnom karakterizira laganje i difamiranje drugih osoba, osobito mene jer je u biti on taj koji je teško iskompleksiran porazom 2016., katastrofalnim rezultatima svog premijerskog mandata u odnosu na ovo što smo mi napravili. Taj neki miks kompleksa i ljubomore pršti iz njega svaki dan", rekao je i ustvrdio da je Milanović "u potpunosti nebitan za nas koji ozbiljno doživljavamo hrvatsku državu”.

Milanović šalje poruku da se zakone ne treba poštivati

Kazao je i da Milanović na taj način šalje poruku da nitko onda ne treba poštivati zakone u Hrvatskoj.

“Predlažem jedan interkatedarski sastanak svih katedri za ustavno pravo da malo razmotre kako to izgleda kad predsjednik države javno, flagrantno godinama ne poštuje Dan državnosti vlastite zemlje. Neka nađu jedan presedan, jedan primjer. Ja bih volio znati i naći gdje se to događa, ovo je jedini takav slučaj koji je meni poznat”, rekao je.

Istaknuo je da je ovo dan koji treba Hrvate ujediniti, a Milanović svojim nastupom pokazao koliko dijeli Hrvatsku. Ustvrdio je i da će oni koji će njega slijediti "doživjeti teški politički fijasko" iduće godine.