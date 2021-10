Ne vidim koja je namjera i s kojom to mudrošću i pameću se to dogodilo. To ću reći osobno i predsjedniku Vučiću koji će biti danas i sutra u Sloveniji na samitu, kaže premijer

Negiranje hrvatskog jeziku u udžbeniku Republike Srbije sramotno je i nedopustivo, poručio je u utorak hrvatski premijer Andrej Plenković i dodao da će to reći srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. "Veleposlanstvo, ministarstvo vanjskih poslova i sve nadležne službe imaju jasnu zadaću da prosvjeduju prema institucijama Srbije", kazao je Plenković novinarima nakon sastanka stranaka parlamentarne većine u Banskim dvorima. "Mislimo da je to sramotna politika", dodao je. Hrvatska očekuje da Srbija da "ispravi takve anomalije u udžbenicima" kojima se pokazuje i "nedostatak poštovanja" prema susjednoj zemlji. "Ne vidim koja je namjera i s kojom to mudrošću i pameću se to dogodilo. To ću reći osobno i predsjedniku Vučiću koji će biti danas i sutra u Sloveniji na samitu EU-Zapadni Balkan", poručio je Plenković. U udžbeniku gramatike skupine autora "S reči na dela" za učenike osmih razreda, navodi se da srpski, slovenski, makedonski i bugarski jezik pripadaju skupini južnoslavenskih jezika, a da "Hrvati, Bošnjaci i neki Crnogorci srpski jezik nazivaju hrvatski, bosanski, bošnjački i crnogorski“. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov osudio je negiranje hrvatskog jezika u udžbeniku, poručivši da je to "vrh ledenog brijega društvenog konteksta koji uvelike opterećuje položaj Hrvata u Srbiji“. Plenković je komentirao i potpisivanje ugovora o kupnji 12 višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale od Francuske. Kazao je da se na ugovoru "temeljito radi, stručno sa svim službama koje su angažirane" i da će francuski zrakoplovi biti isporučeni Hrvatskoj 2024. “Jako smo mudro napravili cijelu financijsku konstrukciju koja neće dodatno utjecati na pitanje našeg deficita s obzirom da nam je ambicija ući u europodručje 2023", kazao je premijer koji očekuje da će francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetiti Hrvatsku tijekom jeseni.