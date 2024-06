Plenković: Nije greška voditi sina na utakmicu i ja sam vodio svog u Katar. I mi imamo život

Premijer Andrej Plenković dao je u utorak popodne izjave za novinare nakon zajedničke sjednice Predsjedništva HDZ-a i Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tudjman". Komentirao je rezultate EU izbora, činjenicu da je Siniša Jenkač, HDZ-ov gradonačelnik Novog Marofa sudjelovao je u tučnjavi te odluku Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa da otvori predmet u slučaju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića jer je na utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije u Berlinu, na koju je putovao Vladinim zrakoplovom, poveo i sina.

- Shvatili smo što se dogodilo, osuđujemo svako nasilje. Nije mi jasno kako se to dogodilo, pričekajmo da se pokaže što je bilo da li je bila samoobrana ili nešto drugo. No što god da je bilo, nije dobro. Gospodin Jenkač je napravio puno za Novi Marof, postigao je niz projekata. Zatečen sam tom viješću. S Jenkačem se nisam čuo, ali razgovarat ćemo. Žao mi je da se to dogodilo - rekao je Plenković.

Što se tiče slučaja Jandroković, premijer kaže:

- Nije greška voditi sina na utakmicu, i ja sam vodio svog sina u Katar i nitko nije radio probleme oko toga. Morate razumjeti da i mi imamo život, imamo djecu, supruge. Ja nastojim biti najdiskretniji čovjek na svijetu, ali to nije uvijek moguće pogotovo kad ste na utakmici. Ne vidim ništa sporno u tom slučaju.

Rekao je i da on i još nekoliko ministara idu sutra na utakmicu Hrvatske i Albanije te da očekuje našu pobjedu.

- Naši igrači imaju sjajnu kvalitetu, a u subotu su imali loš dan - zaključio je Plenković.