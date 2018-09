Plenković o aferi SMS: Brkić je Brkić, Blaž Curić je Blaž Curić

Nakon sjednice Vlade premijer Andrej Plenković obratio se okupljenim novinarima.

- Mislim da je ovo bila jako dobra konferencija, zahvaljujem rektoru Borasu, ministru Paviću, ministrici Žalac, ministrici Murganić, i drugima da socijalne teme, teme demografije, teme socijalnog dijaloga i zapošljavanja, sve ono što nam učinkovito korištenje socijalnog fonda može donijeti. Mi smo na jedan cjelovit način pokazali što sinergijom nastojimo ostvariti, uključujući reformu obrazovanja kao jednu od ključnih strukturalnih reformi.

Plenković je odgovarao i na neizbježna pitanja o SMS aferi.

Na pitanje reportera kako su radi li se ovdje o unutarstranačkom obračunu u HDZ, premijer je odgovorio niječno.

- Dakle nema riječi o tome da Vlada, ja osobno ni Vlada koristi državne institucije za bilo kakve obračune, unutarstranačke niti bilo kakve druge. U Hrvatskoj institucije dolaze do svojih saznanja, sukladno zakonu poduzimaju mjere i nakon toga eventualno kreću u daljnje postupke. To su stvari potpuno neovisne o izvršnoj politici.

- To jednostavno ne stoji. To nije način na koji ja radim, to nije način na koji radi ova Vlada - istaknuo je premijer.

- Čuli ste, u srijedu smo sjeli gospodin Brkić i ja, razgovarali smo sat vremena, ono što će se kasnije odvijati u istrazi ja ne mogu špekulirati i komentirati i u ovom trenutku nemam nikakvih komentara o tome, rekao je.

Na upit postoji li pitanje kredibiliteta gospodina Miljana Brkića, premijer je odgovorio:

- Ja mislim da je jako dobro načelo da svatko odgovara za svoje postupke, Miljan Brkić je Milijan Brkić, Blaž Curić je Blaž Curić, što će se dalje događati ja to ne mogu prognozirati... Ne možete očekivati od mene da išta od tih priča sumiram, povodim se naslovima, raznim teorijama, to nema šanse da čujete od mene - izjavio je.

Na komentar da je Brkić rekao da će ići u Vukovar, Plenković je rekao: 'Što se tiče Vukovara, stav stranke jasan'.

- Nisam ja njega baš doživio da on daje veliku potporu toj inicijativi. On govori da je simbol Vukovara, žrtva nestalih i ubijenih na Ovčari, ljudi koji su izgubili sve i dokad god su oni živi, a vjerojatno i njihova djeca, živjet će s tom temom. Moramo pokazati i razumijevanje prema ovom što radi gradonačelnik Penava. On s time živi svaki dan i ja to razumijem. Tijela koja su za to nadležna moraju procesuirati ratne zločine, apel mora biti jasan i artikuliran, ograničen na temu i ne treba dobiti drugu dimenziju - zaključio je Plenković.