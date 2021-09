Premijer Andrej Plenković u srijedu je ustvrdio kako treba najoštrije prekršajno sankcionirati osobe koje upadaju u škole te ocijenio da je takvo ponašanje nedopustivo i nije mu jasno s obzirom na, kako je istaknuo, obazrivost i fleksibilnost Stožera pri donošenju epidemioloških mjera.

"Mislim da to treba sankcionirati, najoštrije. To je, siguran sam, neka vrsta prekršaja i mislim da je ta praksa nedopustiva. Mislim da treba poštivati mjere koje je odredio Stožer", izjavio je Plenković novinarima nakon 'aktualnog prijepodneva' u Hrvatskome saboru.

Osvrčući se na okupljanja pred školom u Krapinskim Toplicama gdje prosvjednici traže da djeca ne nose zaštitne maske u školi, istaknuo je kako mu nije jasno takvo ponašanje ljudi s obzirom na izrazitu obazrivost i fleksibilnost pri donošenju epidemioloških mjera.

"Bili smo jako jako mekani u restriktivnim mjerama svih vrsta i ne vidim nijedan razlog, jedino ako netko ovo ne radi namjerno. Pa da izazove žešću reakciju države, policije, pa da se najednom krene s nekakvim prosvjedima koji bi dobili, ne znam, nekakav deseti spin. Ali i tu nismo od jučer. Može i to biti", poručio je Plenković.

Rekao je i da testiranja na covid zdravstvenih djelatnika, koji se nisu cijepili ili ga nisu preboljeli, neće dugoročno biti na teret države, ali nije konkretno rekao do kada.

Nije konkretno odgovorio ni na pitanje novinara hoće li sudac Radovan Dobronić, kojeg predsjednik Republike predlaže za čelnog čovjeka Vrhovnoga suda, dobiti potporu vladajuće većine, rekavši tek: "Polako".

Ponovno je pritom odbacio tumačenja da je izbor predsjednika Vrhovnoga suda, kako je rekao, ta silna energija, taj vektor koji će promijeniti hrvatsko pravosuđe.

To je nonsens, to vam se svi smiju, rekao je Plenković.

"Pitajte bilo koga u pravosuđu, ako to nisu (Zoran) Milanović, (Ivo) Josipović ili (Stipe) Mesić, jel' to istina. Pitajte bilo koga od njih jel' to tako. Naravno da će vam reći da je ovako kako ja kažem", poručio je.

Današnji 'aktualac' u Saboru premijer je ocijenio jednim od najčudnijih, dodavši da se ne sjeća "benignijeg aktualnog sata".