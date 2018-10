Plenković o Bernardiću: To su izjave slabog čelnika SDP-a

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković novinarima je u petak u Zadru izjavio kako nije čuo izjavu predsjednika SDP-a Davora Bernardića da je Hrvatska u rukama mafije, te da pipci idu do samoga vrha vlasti.

- To su nekakve paušalne izjave jednog slabog čelnika SDP-a, čija je stranka 12 postotnih bodova iza nas, a koja gubi i saborske zastupnike, te ima velike unutarstranačke podjele. Neka on najprije rješava pitanja u svojoj kući, a ja kao predsjednik Vlade i HDZ-a sam čvrsto odlučan u tome da razriješimo sve moguće afere, da raščistimo i rasvijetlimo sve do kraja, jer samo tako možemo jačati jednu od temeljnih ideja, koja je i u programu Vlade, a to je pitanje vladavine prava, pravne sigurnosti i funkcioniranja pravne države - rekao je Plenković.

Dodao je kako se na tome mora raditi, jer to građani očekuju, pozvavši pritom sve nadležne da do kraja rade u skladu s onim što im zakoni dopuštaju.