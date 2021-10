Nakon sastanka koalicije premijer je dao izjavu za medije. Komentirao je rast cijene goriva.

“Odvojit ću to u dvije skupine, jedno je pitanje cijena plina, struje. Mi smo kad je riječ o kućanstvima sigurni što se tiče cijena do početka proljeća, tu smo u bitno boljem položaju nego mnogi drugi i mislim da je to ohrabrujuća poruka za sugrađane. Cijena nafte varira na tržištu, bilježimo rast cijene nafte, to uzrokuje porast cijene benzina ili dizela. Vidjeli ste cijene, imamo trošarine, PDV. Ministri Ćorić i Marić detaljno prate situaciju i sutra će biti sastanak, razgovarat ćemo sa socijalnim partnerima i vidjet ćemo je li potrebna intervncija, za to postoje alati”, rekao je Plenković.

“Nećemo se igrati s psihološkim granicama, ne znamo što će biti sutra, nismo čarobnjaci”, dodao je.

"Kad je bila niža cijena, nitko to nije propitivao", dodao je.

Komentirao je i sastanke Nikole Vukovića, Sandre Benčić i Darija Juričana.

"Ono što vidimo je jako puno lutanja To je bila ekipa koja je bila najglasnija u optuživanja To je višegodišnja tranzicija GONG-a u političke stranke. Sada plutaju, rade greške. Ja im želim svako dobro, Zagreb je i moj grad. Što se tiče načina upravljanja, tko tu kome što tumače, na vama je da propitujete", dodaje.

Također je rekao kako je primio s Oskarom Fiurijem, policijskim službenikom koji je prije godinu dana prilikom terorističkog napada na Markovu trgu bio teško ozlijeđen. On je u procesu oporavka, dobro je, sva naša potpora i zahvalnost za njegovu hrabrost. Očekujemo da se do kraja rasvijetle okolnosti ovog slučaja.