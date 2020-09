Plenković o HDZ-ovcu koji je u školi u Zagvozdu zaposlio kćer: 'Nije mi to baš normalno'

Tonći Vuksan (HDZ), ravnatelj Osnovne škole u Zagvozdu u prosvjetu je ubacio svoju kćer bez odgovarajućeg iskustva, a u tome ne vidi nikakav problem. Premijer ne dijeli to mišljenje

<p>SDP-ova <strong>Sabina Glasovac</strong>, govoreći u srijedu na aktualnom prijepodnevu u Saboru, pitala je premijera Andreja Plenkovića o <a href="https://www.24sata.hr/news/ravnatelj-zaposlio-kcer-u-skoli-u-zagvozdu-a-ovako-se-pravda-pa-bila-je-13-godina-na-birou-715656" target="_blank"><strong>slučaju o kojem smo pisali u 24sata, ravnatelju Osnovne škole u Zagvozdu, inače HDZ-ovcu</strong></a>, koji je zaposlio svoju kćer u školi iako nema kvalifikacije za to, a kasnije se pravdao da mu više nije kćer jer se udala.</p><p>Glasovac je pitala Plenkovića je li to njemu normalno i što će učiniti kako bi se uredio način zapošljavanja u školama. </p><h2>'Nije mi to normalno'</h2><p>- Vidio sam samo naslove, ne znam detalje, u svakom slučaju ne djeluje mi to normalno ni uobičajeno. Oni koji trebaju provjeriti, to će provjeriti i donijeti određene odluke i zaključke, ja nemam s tim nikakav problem. Morate znati da mi s razine Vlade nemamo uvide u sve detalje natječaja u općinama i gradovima, posebno u obrazovnom sustavu - istaknuo je Plenković.</p><p>Ne znamo je li vidio detalj koji bi mogao osloboditi ravnatelja svake krivnje. A bio je tako očit. Istaknuli smo ga u naslovu. Nekoliko puta. Gospodin nam je lijepo objasnio da mu to nije kćer jer se - udala. Sad ima drugo prezime. </p><p>'Nešto je trulo u državi Danskoj, dodala je Glasovac naglasivši kako je imao četiri godine da riješi problem korupcije i nepotizma. </p><p>- Žalosti me što vi u ovome ne vidite priliku da pošaljete poruku da ćete se boriti protiv nepotizma, zlouporaba položaja i ovlasti u školama. Ali me ni ne čudi jer vi niste u stanju boriti se protiv tih pojava niti u vašoj Vladi. Žao mi je što tako elegantno migoljite iz stvari koje se itekako tiču vaše odgovornosti - poručila mu je.</p>