Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković, posjetio je danas Dubrovačko-neretvansku i Splitsko-dalmatinsku županiju, kako bi dao podršku kandidatima HDZ-a uoči drugog kruga lokalnih izbora.

Na presici za medije, premijer je komentirao retoriku u drugom krugu kampanje u Zagrebu i to što Tomašević ima policijsku pratnju.

- Zanimljivo mi je to promatrati. Vidim da i ovaj huškač s Pantovčaka komentirao da neki huškaju. Nakon njegovih izjava o Bugarskoj zabilježena su dva incidenta protiv bugarskih državljana u Hrvatskoj. mislim na Milanovića. Ljevica se zgraža zbog huškanja Škore, a Škoro kao neki naivni pajac upada u mrežu svih aktera koji će ga pregaziti kao plitak potok za koji dan - kazao je Plenković.

'Važno je da svi progledaju'

- Kada huškanje dolazi od Škore prema meni ili HDZ-u, onda to za ljevicu ne postoji. Imate ljevicu koja sada plače, a inače šuti, imate Škoru koji sad nekom drugom govori ono što govori inače i sad smo svi začuđeni. Važno je da svi progledaju - dodao je.

- Svi koji su šutjeli na Milanovićevo gađenje čitave scene, ne samo mene, nego ljudi iz medija, komentatora, televizija, dnevnih novina, svi su oni šutjeli. Šute i dalje. Sad malo plaču jer se njih tiče - kazao je Plenković.

Komentirao popuštanje mjera i covid-putovnice

Premijer je komentirao i popuštanje mjera uoči drugog kruga izbora i naveo da Hrvatska nije imala restriktivne mjere koje bi u potpunosti ograničile društveni život. Naglasio je da je ovdje nije riječ o političkom potezu već o produljenju radnog vremena za jedan sat i omogućavanju rada restoranima u zatvorenom dijelu.

- Ako je to politički potez koji će utjecati na izbore, mislim da su to kreativni komentari. Mislim da to nema veze s izborima nego realnim tijekom epidemije, kao i dosad - rekao je premijer.

- Što se brže svi procijepimo, to će nam biti bolje. Izgledno je da će od iduće godine ići cijepljenje i za mlađe od 18 godina - kazao je o procesu cijepljenja protiv koronavirusa.

Osvrnuo se i na tzv. covid putovnice, navodeći da će to olakšati kretanje.

- Svi hrle cijepiti se. U svim zemljama ljudi vape za cjepivo, što prije i što više - rekao je i pozvao građane da iskoriste to što Hrvatska ima dovoljno cjepiva te da se cijepe protiv covida - zaključio je Plenković.

O izboru predsjednika Vrhovnog suda i Milanovićevom potezu

Govoreći o izboru predsjednika Vrhovnog suda, premijer je kazao da je Milanović prekršio zakon.

- Ustavni sud je kazao da je to pogrešno. Bio je javni poziv, javilo se pet kandidata koji će biti saslušani na Odboru za pravosuđu. temeljem Ustava predsjednik je ovlašteni predlagatelj. ne vidim nikakvu šansu da se kandidatkinja koju je on u protuzakonitoj proceduri predložio, a ona na to pristala, da dobije potporu zastupnika u Saboru. Ne radi se o pokušaju Milanovića da spriječi kontrolu – čega?! Reforma pravosuđa da se radi izmjenom čelne osobe Vrhovnog suda? To nije istina. Predsjednik Vrhovnog suda je menadžer tog suda - poručio je Plenković.