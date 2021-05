Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u Bruxellesu.

- Imali smo dvije teme, borba protiv covida i klimatske promjene - rekao je Plenković, prenosi N1.

Kaže i kako je bilo riječi o distribuciji cjepiva te covid putovnicama. Govorio je i o ulasku Hrvatske u Schengen i ocijenio kako smo na dobrom putu.

Želimo ispuniti sve kriterije za eurozonu i ostvariti taj cilj, 2022. bi bilo sjajno za Schengen, ako može i prije mi bi bili zadovoljni. Što se tiče eurozone, učinit ćemo sve da to bude što prije, što skorije, rekao je premijer Andrej Plenković u Bruxellesu.

Digitalne zelene potvrde, odnosno covid putovnice, trebale bi biti uvedene od 1. srpnja, a Plenković je komentirao i što s putnicima koji putuju između 1. lipnja i 1. srpnja.

- Digitalna covid potvrda nije potvrda s kojom prelazite granicu nego u kojoj se jasno može vidjeti da ste preboljeli covid ili ste testirani ili cijepljeni. To omogućava brži protok i sigurniji ulazak ljudi u neku zemlju. Nama je u interesu da naše susjedne zemlje, njihovi građani mogu doći u Hrvatsku i mi ćemo naći aranžmane kako da dolaze u Hrvatsku i ranije - poručio je Plenković.

Plenković tvrdi da je interes za cijepljenje i dalje visok.

- Naša ambicije je da do 30. lipnja dođemo do 1,65 ili 1,7 milijuna ljudi, ovom dinamikom je to realno. To je dohvatljivo, na dobrom smo putu, količina ima dovoljno - rekao je Plenković.

Kaže da bi Hrvatska mogla i donirati cjepivo, ako ga bude viška.

- Još jednom pozivam sve da se cijepe, nema bioljeg i učinikovitijeg načina da se zaštite. Sada kad je cjepiva dovoljno, iskoristimo to i osigurajmo što veću zaštitu - poručio je Plenković.