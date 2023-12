Plenković o Jakuševcu: 'To nije dobro, ali Zagreb je odgovoran'

Problem Jakuševca nije problem od jučer, meni je žao da je jedan djelatnik u ovom incidentu toliko teško ozlijeđen da mu je amputirana ruka. To nije dobro, ali podsjećam da odgovornost za ovo odlagalište otpada je na Zagrebu, rekao je na današnjem obraćanju, nakon što je obišao gradove Krapinu, Prelog i Varaždin, premijer Andrej Plenković.

On se tijekom posjete osvrnuo na događaje proteklih dana, a jedna od tema bila je i Jakuševac.

- Vlada surađuje sa svim jedinicama lokalne samouprave i mi ćemo pomoći Zagrebu. Ne samo zato što smo Zagrepčani, već je to i naša dužnost da se uključimo. Siguran sam da ćemo iznaći neko rješenje. Nije stvar samo financija, već dogovora i niza procedura - istaknuo je Plenković.

Osvrnuo se i na balirani otpad u Varaždinu.

- Država je odlučila maknuti sav taj otpad iz Varaždina i s time omogućiti sigurnost, ali i riješiti problem koji je predugo bio tu - rekao je premijer.

'Mi smo angažirani oko Boysa'

Dalje je nastavio o Boysima u Grčkoj koji su zadnja tri dana dovedeni na ispitivanja na atenski sud.

- Mi smo izuzetno angažirani cijelo vrijeme u vezi s hrvatskim državljanima u Grčkoj. Non-stop smo u komunikaciji s grčkim vlastima i činimo sve što je moguće i prirodno da država čini, tko god to bio van Hrvatske. Mi svoju zadaću ispunjavamo, a apel je samo potvrda svega što radimo - tvrdi premijer.

Prokomentirao je i izvješća o postojanju ekstremističkih skupina u Hrvatskoj te svinjsku kugu.

- SOA mora voditi računa o pojavama koje bi mogle ugrožavati ustavni poredak Hrvatske. Nakon mise u crkvi sv. Marka sam i upozorio na inače jedan potpuno fabricirani prosvjed koji vode ljudi koji nemaju veze sa svinjogojstvom. Ova situacija gdje ja svaki dan dobivam informacije, danas o 18 ljudi gdje je bilo na nekim punktovima. To je potpuno marginalna stvar koja djeluje kao da smo imali problem s ASK-om i da smo potamanili 90% fonda svinja. Pravog razloga za prosvjed nema, to je prosvjed manjih strančica. Na to su se ukrcali neki ljudi koji se identificiraju kao ekstremisti, a za cilj im je rušiti ustavno-pravnog poretka. Moja je zadaća ne da šutim, kao onaj u Velom Mistu, već da kažem jasno i glasno da postoje ljudi čiji ciljevi nisu nimalo benigni - poručio je premijer.