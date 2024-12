Plenković o Kekin i deepfakeu: 'Meni je žao, ali niste normalni. Niste za politiku, možda teatar'

Lažna snimka? A čime se oni to bave da imaju moju lažnu snimku. Kakva je to politička stranka koja se bavi lažnom snimkom premijera, ne bi li premijera uplela u njih u glib, živo blato, živi pijesak, da ne kažem nešto još gore. Dakle, ovo što gledamo zadnjih nekoliko dana je u biti tragikomično. Ja pretpostavljam da suprug gospođe Kekin nije osoba kojoj je skinuta poslovna sposobnost. Ako njemu nije skinuta poslovna sposobnost, znači da ima mogućnost racionalnog prosuđivanja, onda vjerojatno netko tko ima malo više od 50 godina zna s kim ide na kavu, rekao je premijer Plenković i upitao kakve to veze ima s njima.

- Dakle, gospođa Kekin i uopće ta cijela bulumenta možemovaca koju su počeli panično histerizirati, spinati, s cijelim svojim PR-om koristiti, ne bi li što zabili redove, valjda, ljudi koji vjeruju u ovo što oni govore kao da je istina. Dakle, niti poznam gospodina Nikicu Jelavića, niti imam nikakve veze s gospodinom Kekinom, ne znam ih nijednog. Jedno što znam, znam kafić - rekao je i dodao da zna otići tamo, ali da nije vidio ni Jelavića ni Kekina tamo.

- . Da oni temu svoje kave, svoje Facebook objave, svojih paničnih i histeričnih presica iz kojih zaista idu iz gliba u živi pijesak i sad polako nestaju u tome, prebacuju na nas. To može samo netko tko ima ozbiljan problem, gotovo da im je potrebna savjetodavna pomoć. To nikakve veze s nama nema - rekao je Plenković.

- Ono što ja imam od toga je da vidim kako su napali gospođu Selak Raspudić, jeste vidjeli to? Sada odjednom gospođa Selak Raspudić i njena djeca imaju veze sa kavom supruga gospođe Kekin, jer smo kao opterećeni s kim njen muž ide na kavu. Dakle, ono što ja vidim, vidim na društvenim mrežama, vidim na mailu, vidim enormnu mržnju, pristaša Možemo! koji najgrubnijim uvredama, difamacijama, lažima vrijeđaju mene ili nas kao HDZ, kao da mi imamo veze sa njihovim glibom ili živim pijeskom ili njihovim deepfake snimkama. Ja mislim da je riječ očito ipak o stranci koja kao ni SDP, ne da nije dorasla upravljati Hrvatskom, nego nije zaslužila ni da upravlja Zagrebom - poručio je Plenković.

- Dakle, sad se polako razotkrivaju svi ti ljudi koji su na političkoj sceni. Dakle, SDP je stranka koja slijedi Milanovića, kršitelja Ustava, dovodi ga na glavni odbor, a ne smije predsednik doći političkoj stranci na glavni odbor u parlamentarnim izborima. Podržava ga za kandidata za premijera, pa ovaj hoće, neće, sjećate se, Black Aadder, Cunning Plan, ono, za HRT-ov portal nije Blackadder, nego Black Eder. To je serija humoristička sa Rowanom Atkinsonom iz 1983. Nije problem, ne mogu to mladi ljudi znati, ali ja znam jer sam dovoljno star da to znam. Pa malo za Cunning Plan, pedagogija za ljude koji nisu bili živi kad je ta serija bila popularna. Serija je jako fora, što je, je, ali ja znam kao što i ovaj zna. Sad, za razliku od ovih koji su bili zabavni, imali Cunning Plan u cijeloj seriji, ovaj je katastrofalno poražen na izborima kao nekandidat, mislim na Milanovića. Izgubio je 19 razlike, je li poražen 2016. je li poražen 2024. SDP ga slijedi, slijedi ga nakon toga u napadima na Ustavni sud. Ljudi ne obavljaju svoju dužnost kao zastupnici u Hrvatskom saboru, a svi su dali prisegu, iz obijesti. Dakle, ovaj neurotični s grimasama Hajdaš Dončić, nagovori cijeli svoj klub da neće glasati istog dana jer im neće proći nepovjerenje, jer ćemo unatoč i uprkos njima mi izglasati ministricu Hrstića, jer ćemo za hrvatske građane i gospodarstvo donijeti ambiciozan razvojni socijalni proračun, ali oni taj dan ne bi glasali. Oni taj dan ne bi glasali - poručio je.

- I sad, nakon sramote i katastrofe SDP-a prošli tjedan, sad im se priključio Možemo, koji zbog kave supruga jedne njihove članice nastoji generalizirati njihovu kavu s dotičnim čovjekom na sve nas. A mi ništa, ni kruh jeli, niti pratili tu temu, niti nas briga za te kave. Šta me briga s kim se njen muž sastaje na kavi? Kome je to tema? Kako bi vi ili mi to znali da oni sami o tome ne pišu? Ja sad predlažem ovako, evo pazite foru. Tkogod ode s nekim krivim na kavu, neka hitno ode na policiju, policija će biti oduševljena, sve policijske uprave i odmah zapisnik, da cijela policija zna da je s krivom osobom netko bio na kavi. Šta je to? Jel vidimo razmjere katastrofe s kim imamo posla? SDP slijedi kršitelja ustava, Možemo histerizira danima, propada, upali su u rupu i sad im se samo čuperak vidi ovdje gore. Već su propali skroz. Jadno, zaista jadno, ja moram priznati da mi je nekad, kad u miru razmišljam, što se to događa s akterima na sceni. Što se događa to s njima - dodao je Plenković.

Na pitanje o ljudima iz kriminalnog miljea koji su u akcijama s visokom politikom rekao je:

- Što se tiče Beroša, Beroš je a. uhićen, b. smijenjen, smijenjen istog trenutka, načinio nam je enormnu političku štetu, koju smo mi nastojali sanirati uz punu i bezrezervnu potporu tijelima kaznenog progona, da se ovaj potencijalni slučaj korupcije, ako se dokaže u sudskom postupku, sankcionira. Mi djelujemo. Ovi što rade, ja ne znam. Znam samo da su nedorasli i da histeriziraju. Da je ovo bilo obrnuto. Evo, scenarij. Da se moja supruga našla, recimo, sa gospodinom Jelavićem. Pa da sam ja to od nje čuo na večer. Ajme, mislio sam da je neki Pero, ličio je na Peru, nije, nego je Nikica. I onda ja odmah trčim i na Facebook da kažem, nisam se našla s Perom nego s Nikicom. Vi biste se rugali meni i njemu, još biste proglasili HDZ i mene osobno capom svih capa, najvećim mafijašem u Hrvatskoj, koji se to sastaje s nekim na kavi. Je li točno? Bi. A prednjačili bi u tome i histerizirali ovi iz Možemo. Koji su tu histeriju projicirali na odboru za zdravstvo. Bili ste neki od vas tamo, koliko se ja sjećam. Je li tako bilo? Jesu li histerizirali? Jesu. I sad histeriziraju vezano za sebe.

Znači, moramo smiriti. Dakle, apeliram na sve. Njihove članice i članove, njihove podupiratelje, intelektualce koji se sramote sa svojim postovima na društvenim mrežama. Dajte, ljudi, malo smirite loptu. Ne postoji neka nevidljiva ruka kojom bi ja ili bilo tko tko je blizak meni ili ima veze s vodstvom HDZ-a se bavio takvom ekipom. Uopće ih ne vidimo, ne zanimaju nas. Nisu predmet našeg interesa. Znate što je još najvažnije? Ma nemamo kad. Ne bi nam palo na pamet, ali ne imamo kad. Razumijete? Pogledajte agendu našega posla. Pogledajte čime se mi bavimo, čime se ova ekipa bavi. Molim vas, smirite hormone. Vi koji šaljete prijeteće poruke, meni, mojoj obitelji, mojoj djeci. Najvulgarnijim uvredama jer mislite da vam je histerična ekipa, iz Možemo u pravu. Ljudi nisu u pravu. Izmišljaju. Lažu. Već pripremaju deepfake mog glasa. Pazite, oni imaju vremena u svojoj histeriji pronaći dovoljno vremena da, valjda umjetnom inteligencijom, fabriciraju moj glas i da ga sad puštju u eter. Ja mogu samo reći, ekipa, niste normalni. Meni je žao, vi niste normalni. Vi niste za politiku. Možda ste za teatar. Možda ste za koncerte nekih grupa koje neki ljudi vole. Možda ste za neki drugi scenski nastup, ali za politiku niste. Niste zreli. Kao ni SDP. Ovi slijede kršitelja ustava, ovi histeriziraju zbog kave. Njihove, ne naše. Principijalno. Evo, žao mi je što je gospođa Raspudić rekla isto što i ja. Vaši kolege su mene pitali gdje je to bilo. Gdje smo bili? U Čakovcu. Ja kažem nek se bave time. A pitanje je bilo čujete li kako kandidatkinja Kekin napada vašeg kandidata Primorca? Ja normalno politički odgovaram. Ima ona svojih problema, nek se njima bavi. Meni se čini da imaju više problema nego što sam ja u šali mislio - poručio je.