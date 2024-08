Plenković o Lastovu: Sve se napravilo kako treba. Ovo se sve koristi da bi naštetili Vladi

Na proslavi blagdana Velike Gospe na Trsatu je danas bio i premijer Andrej Plenković s ministrom Butkovićem, a on je nakon mise, koja je bila posvećena poginulim pomorcima s trajekta Lastova, ponovno izrazio sućut obiteljima pomoraca.

- Odmah sam se čuo, kad me nazvao Butković, dogovorili smo da odmah predsjednik uprave Sopta ode na Lošinj. Riječ je o sudaru, nesreći dok je brod bio na Lošinju i čekao nove putnike. Procijenili smo u tom trenutku da je dobro da tamo ode predstavnik Jadrolinije, a otišli su predstavnici ministarstva i sve službe. Izrazili smo sućut, shvatili smo što se dogodilo i učinili što je primjereno. Naš dolazak tamo ne bi mogao ništa promijeniti - rekao je Plenković na Trsatu.

- Ovo nije prva nesreća koja se dogodila u Hrvatskoj i u mandatu, postoje nadležna tijela i istraga koja će utvrditi što se dogodilo na trajektu Lastovo. Tek kad oni utvrde činjenice, moći ćemo govoriti o tome tko je odgovoran za to. To je vrlo neobično, nije se dogodilo u 77 godina Jadrolinije. Nikakvi pritisci i hajke s bilo koje strane neće proći. Nema tu političke odgovornosti. Mogao je tu biti najbolji menadžer na svijetu, ako se ovako nešto dogodi.

Imaju Butković i Sopta podršku, tu nema dileme. Ta pitanja dolaze od ljudi koji nemaju veze s demokratskim legitimitetom da upravljaju vladom, pa time i ministarstvima i poduzećima, ljudi koji su izvan toga i koriste ovo da bi napravili politički pritisak ili štetu vladi

- Ovo se koristi za činjenje štete Vladi, ali navikli smo na to, ovo nam je treći mandat. Nema ni teoretske šanse da podlegnemo vanjskom pritisku dok istraga ne utvrdi što se dogodilo”, rekao je premijer pa objasnio zašto je čekao pet dana s reakcijom:

- To je naša normalna komunikacija. Ministar je bio na televiziji, Sopta je bio na televiziji. Nema potrebe da predsjednik Vlade komentira sve. Izrazili smo sućut, Jadrolinija će brinuti o obiteljima poginulih. Sve što je napravljeno se napravilo onako kako treba - dodao je Plenković.

Sindikati kažu da su upozoravali puno godina na probleme, a odgovorili su i ministru Butkoviću na pitanja koja je postavio. Uz to su poslali i dopis iz 2022., na koji im nitko nije odgovorio, niti ih saslušao, iako su unutra problemi koji su doveli do tragedije.

- Ne znamo jesu unutra problemi koji su doveli do tragedije, to ćemo provjeriti. Ovdje je riječ o nereprezentativnom sindikatu, koji je medijski prisutan i pomaže onima koji žele raditi pritisak na Vladu i upravu Jadrolinije. Investicije u Jadroliniju su takve da iznose 120 milijuna eura. Kupuju se novi brodovi… Jadrolinija znači život svima s otoka, a ja sam s otoka i znam to. Naravno da kao Vlada radimo sve najbolje što se može učiniti. Omogućili smo i kolektivni ugovor koji nije potpisan od 1998. Zasad nisam čuo nikakvu informaciju o kvaru, a kako službeno nije bilo takvog navoda, kako bi netko tko sjedi u uredu to mogao znati? Ako netko zna nešto drugo, neka to prijavi. Vrlo jednostavno. Zamislite da ste na mjestu nekoga u upravi i nitko vam ne kaže da postoji problem…”

Sindikat tvrdi da je o problemima govorio godinama.

“Kakve veze to ima s nesrećom? Na što se upozoravalo? Brod se gradi da bi dugo trajao. Ne radi se za pet ili deset godina, radi se za više desetljeća, zato postoji održavanje, zato postoje sigurnosne službe, što Jadrolinija ima jer je ozbiljna i odgovorna kompanija. Svaki brod godišnje prolazi redovite tehničke kontrole. Nitko ne bi riskirao sigurnost putnika i posade.”

Ispada da je posada sama kriva, ako nisu prijavili kvar, upitali su premijera novinari.

- Nije to na vama, istraga traje, idu dvije paralelne. Jednu vodi policija i Državno odvjetništvo, drugu Agencija. Dok nemamo cjelovit i verificiran stav nadležnih službi, sve su to špekulacije i pritisci. Špekulacije inače ne podržavamo, na pritiske ne popuštamo. Ako predsjednik Nadzornog odbora ima neke primjedbe, Uprava će to raspraviti s nadležnim ministarstvom i naći ćemo novog predsjednika NO-a, vrlo jednostavno.”

Odbacio je glasine o tome da se tražila ostavka predsjednika Uprave Jadrolinije.

- Zaboravite to. Znam da se nešto mora pisati, ali nema koristi od toga, idete u krivom smjeru - odgovorio je

Postoji li politička odgovornost?

- Da, napravio je to ministar Krstičević prije par godina i bio sam protiv toga jer kakve on ima veze s padom aviona - kaže Plenković.

Kaže da neće komentirati što se dogodilo na trajektu dok ne završi istraga.

- Ovakvo nešto se nikada nije dogodilo i nećemo skakati odmah nakon dva napisana članka. Nećete me dovesti u situaciju da špekuliram što se dogodilo, kada nadležni dođu do zaključaka, onda ćemo biti informiraniji. Ne istražuju se ovakve nesreće pod medijskim pritiskom. Ovo što vi govorite je zlonamjerno i paušalno komentiranje rada kompanije. Svima nam je žao i mi ćemo utvrditi kako se to dogodilo i zašto - poručio je.

Sopta: Razgovarat ćemo nakon pogreba

Na misi je bio i predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta. Nije želio komentirati o čemu je razgovarao s ministrom Butkovićem i što je s istragom tragedije u Malom Lošinju u kojoj su poginula tri pomorca.

- Danas je dan za tugovanje. Ne mogu vam sad pričati o čemu smo razgovarali. Ne mogu vam dati odgovore. Još nismo ni pokopali pomorce. Sutra i preksutra sam na pogrebima, nakon toga ćemo razgovarati - kazao je Sopta novinarima.