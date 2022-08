Plenković o Matijaniću: 'Slučaj treba ispitati'. Milanović: 'Ako je dio toga točno, nije dobro'

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković su u Sinju. Obojica su dala izjave za medije, a dotaknuli su se i teme smrti novinara Vladimira Matijanića.

Upitan za slučaju smrti splitskog novinara Vladimira Matijanića kojeg su po tvrdnjama njegove partnerice zdravstveni djelatnici odbili hospitalizirati Plenković je rekao da taj slučaj treba ispitati.

Podsjetio je da je resorni ministar najavio da će biti proveden nadzor u KBC-u Split i da Državno odvjetništvo u tom slučaju provodi izvide. Dodao je da on nema nikakvu informaciju koja bi bila dodatna vrijednost onome što je pročitao u medijima.

Izrazio je sućut obitelji i svim njegovim kolegama, kazavši da je uvijek grozno kada netko umre u tako mladoj dobi.

'Ako je dio toga točno, nije dobro'

Milanović je poručio kako je Matijanić "prije svega čovjek, a onda novinar".

- Ono što je izjavila njegova partnerica, to je cijeli niz jako ozbiljnih stvari. Toliko ozbiljnih i zabrinjavajućih da to treba detaljno ispitati. To je nevjerojatno. Ako je dio toga točno, nije dobro - istaknuo je Milanović.

Kako smo već pisali, Matijanićeva životna partnerica Andrea Topić na Facebooku je detaljno opisala kako su dan prije njegove smrti i na dan smrti najmanje deset puta zvali bolnicu i Hitnu te tražili da ga hospitaliziraju. Navela je kako je Matijanić imao Sjogrenov sindrom i intersticijsku bolest pluća te sumnju na još dvije autoimune bolesti. Obolio je i od covida. Topić je u objavi opisala koliko su puta zvali bolnicu, koliko puta Hitnu pomoć te kako ga Hitna nakon prvog dolaska također nije željela odvesti u bolnicu, a drugi put kad su došli, kada mu se stanje još pogoršalo, bilo je prekasno. Portal Index objavio je audiosnimke poziva hitnoj pomoći. Možete ih poslušati ovdje.

