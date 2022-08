Kirurg o Matijaniću: On nije bio dobar ni sa jugo doktorima, nije imao koga nazvati osim hitne

Okolnosti smrti novinara Vladimira Matijanića komentirao je i poznati splitski kirurg Hrvoje Tomasović. Podijelio je status na Facebooku u kojem ističe kako je Vladimir bio vrhunski profesionalac te izrazio žaljenje.

- Nije baš da je bio sklon meni i mojim stavovima, ali uvijek mi je žao kada netko iznenada ode. Neosporno je da je bio vrhunski novinar vrlo opakog pera, ali bio je top profesionalac i treba mu odati počast premda bio na suprotnoj strani. Iskreno mi je žao zbog iznenadne smrti i ovim izražavam sućut njegovoj obitelji! - napisao je Tomasović, inače bivši šef splitskog HSP-a.

Ispod tog status napisao je i skandalozan komentar.

- I još nešto! Ja nisam oni i ne likujem nad mrtvim neprijateljem. Ovo cipelarenje mrtvaca mi je odvratno. Što ga nije netko od velikih desničara kada su ga tako mrzili uhvatio za uši i prebio? Naravno da nisu, ali sada svi nešto likuju i otvaraju šampanjac. Čemu? Mrtvacu koji je umro na dosta blesav način! Da je bio neki drugi novinara koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bi sve napravio da mu pomognem i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim njegovim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne. Pa mene su samo ovo ljeto zvali najmanje jedno 5 puta zbog sličnih stvari. Možeš smatrati da je na kraju umro zbog svojih kvazi poštenih stavova kako mu ne trebaju protekcije i onda nema koga zvati za pomoć. Prijateljstva i postoje da se pomogne jedan drugome, ali on očito nije imao prijatelja niti među svojima! A ja kao desničar svakome pomognem odmah kad me nazove! - napisao je Tomasović.

Podsjetimo, Ministarstvo zdravstva zatražilo je izvješće o medicinskom postupanju u slučaju Vladimira Matijanića (50), novinara iz Splita pozitivnog na koronu, čija je partnerica Andrea Topić, novinarka iste, Indexove redakcije, u subotu na svom Facebook profilu detaljno opisala što se događalo neposredno prije Matijanićeve smrti u petak. Izvide radi i DORH.

Najčitaniji članci