Plenković o milijardama: 'Moj govor je preokrenuo situaciju, podržalo ga je nekoliko kolega'

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> rekao je kako se čuo s ministrom <strong>Ivanom Malenicom</strong>, kojemu je danas potvrđeno da je pozitivan na korona virus. </p><p>- On je čvrst, mlad, vjerujem da će on biti dobro - rekao je Plenković za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/premijer-andrej-plenkovic-o-aktualnostima-u-politickom-svijetu---613950.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV </a>i dodao da je Malenica u četvrtak bio na sjednici Vlade, no da su se svi držali epidemioloških mjera. Malenica bi u sastavu nove Vlade trebao biti ne samo ministar uprave već i pravosuđa, no on u četvrtak na konstituirajućoj sjednici neće moći sudjelovati. Plenković je kazao da će zbog toga Malenica prisegu dati kasnije.</p><p>Premijer se osvrnuo i na pregovore čelnika EU-a koji su postigli dogovor oko novog prijedloga Višegodišnjeg financijskog proračuna i otkrio koji je trenutak bio ključan za postizanje dogovora.</p><p>- Postojala su tri segmenta dogovora. Jedan je bio iznos sredstava kao reakcija na COVID-19, kao dio koji inače ne postoji na razini EU-a. Zemlje koje nazivamo štedljivijima, to su Austrija, Danska, Švedska, Finska i Nizozemska, su htjele da balans između zajmova i bespovratnih sredstava bude 50:50. Ja sam održao govor koji je preokrenulo situaciju, a koji je nekoliko kolega podržao. Rekao sam da smo došli u vremenski tjesnac i pet mjeseci se nismo fizički sastali. Imamo veliki problem i treba nam veliko rješenje. Jednostavno sam rekao da je ovo vrijeme da prestanemo produbljivati nepovjerenje jedni prema drugima – sjever prema jugu i istok prema zapadu – sjever prema jugu i istok prema zapadu - otkrio je premijer.</p><p>Na pitanje tko će vraćati novac koji je Hrvatskoj osiguran, Plenković kaže da će se on vraćati tek od 2026. do 2050. godine te da će ih vraćati kroz europski proračun. </p><p>- I to tako da kroz kamate ni vi, ni ja, ni nitko neće to osjetiti - poručio je. Dodao je kako je 22 milijarde Europa kroz sedam godina 166 milijardi kuna. </p><p>- Mi ćemo to detaljno razraditi. Smisao svega ovoga i modernizacije europskog proračuna je da se ide u smjeru digitalnog gospodarstva i transformacije ekonomiju da se da onim sektorima koji će se razvijati - objasnio je.</p><p>Na pitanje o radu tijekom pandemije korona virusa, rekao je da je rad od doma neminovan ukoliko se ne nađe cjepivo. </p><p> Objasnio je da nije točno da zemlje koje smatraju da neka članica EU-a ne djeluje u skladu s planom gospodarskog oporavka mogu ''prijaviti'' tu zemlju, već kaže da one mogu zatražiti reviziju plana gospodarskog oporavka određene zemlje.</p><p>Kada je o riječ o sanaciji štete nakon potresa u Zagrebu Plenković je otkrio da se stvara europski okvir za oporavak glavnog grada.</p><p>- U četvrtak sam u Bruxellesu išao na sastanak s Ursulom von der Leyen i EK će sada donijeti 89 milijuna eura i nakon toga će doći još nešto više od 500 milijuna eura. Gradimo europski okvir za oporavka Zagreba - otkrio je.</p><p>Kada je riječ o novom mandatu, Plenković vjeruje da će sa 76 godina moći iznijeti mandat do kraja.</p><p>Na pitanje o odnosu s predsjednikom države Zoranom Milanovićem u budućnosti Plenković kaže da taj odnos mora biti u skladu s Ustavom. ''Drugačiji ne može biti'', rekao je. Otkrio je da će, koliko on zna, predsjednik<strong> Zoran Milanović</strong> doći 5. kolovoza na obljetnicu Oluje u Knin.</p><p>- Posebno ćemo voditi računa o epidemiološkoj situaciji. Dogovorit ćemo se kako da bude sigurno za sve - kaže.</p>