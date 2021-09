Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji nakon čega je dao izjavu za medije prenosi N1.

- Hrvatska ima jasan i realan pristup prema razlikama koje postoje u EU, uviđamo razlike između mediteranskih zemalja koje su vrata dolska nezakonitih migracija sa sjevera Afrike. Svi žele veću solidarnost u odnosu prema drugim članicama Unije. Neke zemlje srednje Europe ne žele tu solidarnost pa nema napretka oko ključnih dokumenata koji već stoje na stolu puno vremena. Smatram iz realnog kuta i s nacionalnih interesa Hrvatske da nekog općeg otvaranja iz bilo kojeg novog izbjegličkog vala neće biti, ne postoji nijedna zemlja unutar EU da će reći ‘dođite svi, nije problem’. To nijedan lider ne govori” - komentirao je Plenković moguću izbjegličku krizu.

U razgovoru je dodao da treba razgovarati sa susjednim zemljama Afganistana da pomognu te mogućnost da se pomogne malom broju ugroženih.

- Bit će mala migracija, odabrana i humanitarna migracija i to je to - zaključio je Plenković to pitanje.

- Čuo sam se s ministrom financija, imat ćemo uži kabinet sada pa ćemo raspraviti tu temu. Poslao sam poruku guverneru da se vidimo sutra. Kao predsjednik Vlade želim utvrditi činjenice. Puno je informacija koje su u eteru, ne znam jesu li one točne, je li zaista toliki iznos kamata, toliki broj računa i ljudi. Kao Vlada nemamo načina da provjerimo te podatke osim da pitamo HNB. Tražit ćemo ih mišljenje, podatke i točan stav. Ako je potrebno, sazvat ću i sastanak s predsjednicima uprava banaka u Hrvatskoj da vidimo i s njima o čemu se tu radi - komentirao je prešutne minuse.

- Ako je potrebno promijeniti zakon, ako postoji očito praznina koja je dovela do toga da ljudi, bez da su informirani kao što danas potrošač mora biti informiran o bilo kakvoj financijskoj reperkusiji na njega, nisu bili informirani, onda ćemo to pitanje regulirati. Tu se prije svega radi o prešutnom prekoračenju koje je očito vrlo problematično. Budući je stvar vrlo ozbiljna, želim prvo imati sve akte na stolu, provjerene i točne i nakon toga ćemo donositi odluke - dodao je na tu temu.

Dilema i pitanja su nastala nakon pitanja predsjednika Milanovića "zašto cijepljeni nose masku".

- Bez obzira jeste cijepljeni ili ne, ako je potrebna i ako je takva preporuka treba je nositi. I vi je imate sada ovdje još ste i vi cijepljeni. Mislim da smo s mjerama napravili ono što treba. Imamo objektivnu slabiju dinamiku cijepljena, ne znam što da više napravimo a da ne pritišćemo ljude nekim odlukama, mogu se samo pouzdati u razboritost - rekao je premjer.

- Cjepiva imamo, dali smo svakom mogućnost da se cijepi i ne možemo nekoga dovesti za ruku da se cijepe - zaključio je Plenković.