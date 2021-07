Premijer Andrej Plenković istaknuo je u srijedu nakon sjednice Gospodarskog-socijalnog vijeće da je jedini način da se svijet dugoročno obrani od pandemije pojačana dinamika cijepljenja, a time bi se smanjila moguća smrtnost na najnižu moguću razinu.

- Što se tiče malih društava, obrta, mislim da je bilo puno zemalja gdje su mnogi ostajali bez posla i zatvarali. Mi smo održali tempo potpora izrazito visok i imali smo jedne od blažih restriktivnih mjera što je omogućilo ljudima da rade. Mislim da smo dobro odradili posao - kazao je Plenković i dodao da se na sjednici Gospodarsko-socijalno vijeće (GSV) složilo s tim.

'Imamo sredstvo zaštite, ali se ne štitimo'

- Od 100 novih hospitaliziranih, njih 95 posto nije cijepljeno. Cjepivo štiti od najgorih posljedica. Može se dogoditi da se netko zarazi. U zadnjih 1,5 mjesec dana osigurali smo toliko cjepiva da se svatko može cijepiti.

- Svatko tko sada vlastitim odabirom odabere necijepljenje, može se dogoditi, zaraza, hospitalizacija, pa Mirogoj... Znači imamo sredstvo zaštite, ali se ne štitimo. Ako već nećemo slušati Vladu, mada ja ne vidim ni razloga za to, neka slušaju liječnike, a ne da crpe informacije s društvenih mreža koje su neinformirane i nerelevantne - rekao je.

Na pitanje smatra li da će zaista doći do kataklizmičkog prekida sezone, kako to najavljuju neki epidemiolozi, istaknuo je kako je zadatak epidemiologa da upozoravaju na najcrnje scenarije.

'Ova sezona bolja je nego prošla'

- Živimo u slobodnoj zemlji, slobodnih medija i mogućnosti da svatko kaže što hoće. Mislim da je to dobro, ali važno je da primatelj informacije ima vlastiti filter da može provjeriti je li to što čuje zaista tako ili nije. Vjerujem da svi epidemiolozi žele dobro, njihova je zadaća da upozoravaju na eventualne negativne scenarije. Prema podacima koje imamo do sada, ova je sezona bolja nego prošla. Sigurno nije na razini 2019., ali ćemo se truditi da bude bolja od prošlogodišnje - rekao je.

- U trenutku kada nastane stampedo, aha tu je opasnost, crveno je, velika su žarišta, vratite se ili ostanite tamo do kraja, ali ćete kasnije morati u karantenu, to će se dogoditi u roku u 48 sati. Zato kažem, na nama je da budemo kredibilni, da se ponašamo odgovorno - objasnio je.

- Ne vidim stvarni razlog da se poklanja povjerenje nekakvim informacijskim silosima i društvenim mrežama, a ne slušamo ove koji za to idu u škole, kvalificirani su i imaju dužnosti koje im nalažu da govore istinu. Imate A ili B, ova stvar je dosta jednostavna u biti - navodi Plenković.

Osvrnuo se na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da bi kroz mjesec dana trebalo ukinuti epidemiološke mjere.

- Što se tiče komentara Milanovića, ja sam skoro istu stvar rekao prije na našim internim sastancima, čak bi se s ovim i mogao složiti. Što je poanta? Na nama je odgovornost da gledamo cijelu sliku. Ja bih volio da sezona traje da kraja kolovoza, a onda u 9., 10., 11. i 12. mjesecu dolaze naši tradicionalni gosti, dobro informirani - dodao je.

- Mi ćemo ove godine dobiti jedno osam milijuna cjepiva, imamo toga dovoljno za procijepiti cijelu Hrvatsku i BIH i to dva puta. Mi smo naručili oborito. Znači sada je ritam da se cijepimo s 5000 doza na dan, tim tempom nećemo potrošiti cjepivo za 150 godina. Naručit ćemo i dogodine, jer će svi. I što će se onda dogoditi, dogodit će se da ćemo donirati naše cjepivo. Ja moram reći ja ne mogu nikoga prisiliti niti to hoću, ali možemo se valjda u ovo internetsko vrijeme ispravno informirati. Molim vas ljudi, nije ovo neka teška jednadžba, jedan plus jedan - rekao je premijer.