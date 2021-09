Predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak sudjelovali su, povodom Dana Grada Bjelovara, na obilježavanju Dana bjelovarskih branitelja i svečanoj sjednici Gradskog vijeća.

Plenković je odgovarao na pitanje o obnovi te je rekao kako su danas donijeli odluku da Zagrebu daju beskamatni zajam od 150 milijuna kuna.

- Glavni grad nam je jako važan - poručio je, javlja N1 Televizija. O Damiru Vanđeliću nije htio govoriti.

- Nemam što dodati. Imate ministra Horvata koji je zadužen za obnovu. Bitno mi je da se Zagreb i Banovina obnove i da se Zakon što prije usvoji. Svatko treba raditi svoj posao - rekao je premijer.

Na pitanje o javnoj nabavi i Mihovilu Miokoviću kaže kako je Mladež HDZ-a već reagirala na to.

- Nikakve veze to nema s HDZ-om, to je nešto što je on radio u svojstvu čelnika Studentskog zbora. Mladež HDZ-a je reagirala, niti imamo veze s tim, niti dolazi u obzir ovo vječno etiketiranje svega što ima veze s HDZ-om. Što ja tu mogu što je on član stranke - kaže.

Podsjetimo, Mihovil Mioković (24) htio je objavom računa biti transparentan i tako najaviti svoju kandidaturu za novi mandat. No iznosi i stavke na koje je potrošio 700.000 kuna šokirale su i javnost i njegove kolege.

Bez viza u SAD

- Mislim da je to sjajna vijesti. Mi smo došli konačno, nakon niza godina, ispod tri posto odbijenih viza za SAD. Spadamo u zemlje za koje SAD kaže da smo im pouzdani partneri - kaže premijer na pitanje o bezviznom režimu sa SAD-om.

Govorio je i o projektima vezanima za grad Bjelovar.

- Smatram da svi projekti koji su dobro pripremljeni će u sljedećim godinama pomoći razvoju grada. Posebno je važna brza cesta. Bit će konačno gotova do kraja mandata naše Vlade, time će Bjelovar konačno biti integriran sa Zagrebom. Tu cestu ćemo nastaviti i do Virovitice, to je jedan od naših prometnih prioriteta - kaže.

- Pomoći ćemo riješiti pitanje završetka opće bolnice u Bjelovaru, projekte vezane za turizam, geotermalne izvore - naglasio je premijer.

'Ovi iz Zagreba, Možemo, oni ne znaju jesu li za euro'

- To su ljudi koji nisu dali ništa hrvatskom putu u EU - kaže Plenković na pitanje o izjavama nekih političara da je Hrvatska dobila najviše novca iz EU-a jer je najjadnija članica.

- Da smo imali aktere poput tih, još 150 godina ne bismo ušli u EU. Ostali bi negdje u glibu - kaže.

- Ovi iz Zagreba, Možemo, oni ne znaju jesu li za euro. Ovo je moment kad moramo vidjeti tko je to omogućio da u trenutcima nacionalne krize imamo milijune eura na raspolaganje - kaže premijer.