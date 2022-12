Plenković o modelu rada nedjeljama: Bit će 16 radnih, mislimo da je to dobar balans

Na Vladi se danas, između ostalog, dosta pričalo modelu radnih i neradnih nedjelja.

- Napravljen je model od 16 radnih nedjelja, na taj način radimo dobar balans i mogućnost da se učini nedjelja danom za okupljanje, obitelj. S druge strane, oni koji moraju raditi nedjeljom, povećavamo iznos cijene rada na 50 posto više nego što je to nekim drugim danom, to je bit i sukus ovih prijedloga. Želimo da novi zakon o radu uz niz drugih iskoraka napravi bolji balans između profesionalnog i privatnog života. Nastavit ćemo rad na novom Zakonu radu - poručio je premijer Andrej Plenković.

I ministar rada Marin Piletić je podsjetio kako su ove izmjene Zakona o radu tek prva faza.

- Ovim izmjenama se predlaže sprječavanje neopravdanog uzastopnog sklapanja ugovora na određeno vrijeme, uvodi se novi način obavljanja stalnih sezonskih poslova, koji uključuju i rad na neodređeno uz mogućnost zakonitog rada izvan sezone, potpunije se uređuje rad na izdvojenom mjestu rada, propisuje se zaštita pojedinih kategorija radnika i to primarno roditelja djece do osme godine života u slučaju nejednakog rasporeda radnog vremena, kao i prekovremenog rada. Uređuje se dodatni rad za drugog poslodavca i to bez suglasnosti matičnog poslodavca, uvodi se i pravo na neplaćeni dopust od pet dana godišnje za pružanje osobne skrbi članu obitelji te pravo na odsutnost s posla jedan dan zbog hitnih obiteljskih razloga - podsjetio je ministar dodavši kako se propisuje i ugovaranje plaće u bruto iznosu te se jasno uređuje novi oblik rada putem digitalnih platformi.

- Uvodi se izostanak prava na otkazni rok i otpremninu radnicima koji ostvaruju uvjete za starosnu mirovinu s ciljem poticanja poslodavaca na zadržavanje u radnom odnosu takvih starijih radnika. Uvodi se mogućnost da članovi sindikata koji su pregovarali u kolektivnom ugovoru isti urede za sebe i određena povoljnija materijalna prava. A definira se i rad nedjeljom na način da cijena satnice bude 50 posto više u odnosu na postojeću - rekao je.

Novost je da se jasno definira i pojam plaće te se predlaže jasna struktura plaće i ostavlja mogućnost da poslodavac dodatke na plaću isplaćuje na način utvrđen posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu pri čemu povećanje za rad nedjeljom i blagdanom, prekovremeni rad i rad noću ne smije se obračunati na iznos niži od utvrđene minimalne plaće, dodao je.

Ministar gospodarstva Davor Filipović je predstavio izmjene Zakona o trgovini.

- Predlaže se da fond radnih sati od ponedjeljka do subote bude 90, da od ukupnog broja nedjelja 16 bude radnih obzirom da smo turistička zemlja, a predlažu se i neke iznimke zbog potrebe za kontinuiranom opskrbom stanovništva, zbog neprekinutog obavljanja javnih usluga, kao i rada objekata koji su uobičajeno otvoreni nedjeljom zbog specifičnih potreba potrošača. Te iznimke bi uključivale trgovine koje su dio željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih i trajektnih luka, brodova, zrakoplova, trajekata i benzinskih postaja, u bolnicama, u hotelima, prostorima kulturnih i vjerskih ustanova, muzejima... Iznimke bi uključile i otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju na štandovima i tržnicama, sajmovima, automatima, prodaju na daljinu, kioske, pekarnice bi radile do 13 sati - istaknuo je naglasivši kako prema istraživanju koje su proveli dvije trećine građana podržava zabranu rada nedjeljom.

