Premijer Andrej Plenković obratio se novinarima nakon sjednice Vlade.

Plenkovića su upitali da komentira izjave zastupnika Mosta koji su ranije u četvrtak rekli da su obje inicijative skupile i više nego dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma. Poručili su kako su prikupili 400.000 potpisa, a Plenković je kratko komentirao da ih mogu donijeti na provjeru.

- Kad god oni budu spremni. Cijela ta inicijativa, poštujući sve naše građane koji su dali svoj potpis, besmislena je i neće promijeniti tijek vođenja pandemije. Što se nas tiče, mogli su jučer popodne donijeti sve potpise na Markov trg - rekao je.

Na pitanje koje su tri ključne reforme za iduću godinu, Plenković je rekao kako je ova godina bila godina najvećih izazova, suočavanja sa zdravstvenim, društvenim i ekonomskim posljedicama pandemije, no da je to bila i godina oporavka.

- Imali smo prijetnju, ali imali smo i mogućnost. Mislim da smo prijetnju dobro kontrolirali, a mogućnost smo iskoristili izvrsno - rekao je premijer. Poručio je kako je godina bila i izrazito uspješna i pokazala je "žilavost, otpornost i agilnost" države.

Dinamika obnove može i mora bolje

Na pitanje što su bili najveći propusti Vlade, Plenković je rekao da ono što može i mora biti bolje je - dinamika obnove.

- To spominjem stalno i svima u Vladi - rekao je i pohvalio angažman potpredsjednika Vlade Miloševića i Medveda oko obnove.

Što se tiče izjave Zorana Milanovića koji je poručio da je on inzistirao da u izvješće SOA-e bude ubačen i napad na Markov trg, Plenković je rekao da predsjednik skače s teme na temu.

- Mi smo imali teroristički napad, to se nije dogodilo slučajno ni spontano, netko je mladića koji ima 21 ili 22 godine, koji je nažalost počinio samoubojstvo, nagnao da takvo nešto učini. Tu se zbiva nešto što nadležni trebaju do kraja razotkriti. Ja smatram da nije do kraja razotkriveno. Previše je sijanja mržnje i huškanja u hrvatskom društvu, previše je laganja, difamiranja, etiketiranja pa su onda ljudi u stanju i ovakve korake napraviti - rekao je Plenković.

Poručio je kako ni policija ni DORH ni SOA nisu po tom pitanju napravili dovoljno te da im je to otvoreno i rekao.

- To je činjenica jasna kao dan - poručio je.