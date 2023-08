Plenković o navijačima u Grčkoj: 'Istraga će trajati još nekoliko tjedana, a neće mjesecima'

Premijer Andrej Plenković otputovao je danas u Atenu na neformalno okupljanje regionalnih lidera kojim će se obilježiti 20 godina Solunske deklaracije, a prije toga će se bilateralno sastati s domaćinom Kiriakosom Micotakisom i očekuje se da će razgovarati o uhićenim navijačima Dinama i neredima u Grčkoj.

- Naša je pozicija jasna od prvog dana. Osudili smo nasilje i huliganizam, izrazili smo sućut zbog smrti Grka. To šteti sportu, nogometu, klubu i statusu Hrvatske u grčkoj javnosti, u to nema dileme. Zatražili smo od grčke vlasti sigurnost naših državljana, njih je uhićeno 102. Micotakis je rekao da jamči njihovu sigurnost. Tražimo i pravedno i brzo suđenje, posebno učinkovito. Tražili smo da one koji nisu obuhvaćeni kaznenom odgovornošću da se omogući njihov povratak u Hrvatsku. Poručili smo i da su naše institucije spremne provoditi mjere opreza i nadzora nad tim državljanima. Spremni smo i na to ako grčke vlasti nama dostupe neke od predmeta, mi smo na to spremni - objasnio je Plenković koji je kazao kako je vidio novu snimku napada, ali da ne ne može prejudicirati ništa o krivcu i oslobađa li snimka hrvatske navijače.

- Radman i Malenica imat će o ovoj temi popodne sa svojim kolegama, te će posjetiti neke od hrvatskih državljana u dva zatvora - rekao je Plenković.

- Istraga još traje, njihova policija provodi temeljitu istragu koja uključuje i naše, ali i njihove državljane - prokomentirao je tijek istrage Plenković.

- Sudovi su ti koji moraju svoju odluku temeljiti na činjenicama. Oni snose odgovornost. Od premijera smo tražili da nam kažu koliko ova istraga može još trajati. Rekli su da može trajati tjednima, a ne mjesecima. Provjeravaju DNK, otiske, ne samo snimke. To zahtjeva i određeno vrijeme. Rade po propisima i sama istraga bi trebala trajati puno kraće - dodao je.

