Plenković o problemu u kojem bi se poduzetnici mogli naći zbog eura: 'Riješit će se i to'

Konverzija neće biti besplatna za poduzetnike zato što svaki vlasnik tvrtke mora napraviti konverziju temeljnog kapitala. Da bi to učinili, moraju otići kod javnog bilježnika i to moraju platiti. Pitam vas, premijeru, zašto to za poduzetnike nije besplatno, upitala je predsjednica Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec na aktualcu premijera Andreja Plenkovića.

Naime, činjenica da bi poduzetnici, koji zbog promjene valute moraju mijenjati svoju dokumentaciju i na temelju toga promjene, odnosno činjenicu da su prešli na euro, upisivati u Sudski registar i to onda platiti, iznenadila je i samog ministra financija Marka Primorca, priznao je nedavno upitan na tu temu.

Premijer je zastupnicu pohvalio što sve zna o uvođenju eura.

- Ja ću vas preporučiti kolegama iz HNB-a i Ministarstvu financija da se priključite kampanji i nastupate jer vidim da ste sve proučili. A to je dobro, to je cilj kampanje vrijedne četiri milijuna eura, od čega je dva dala EU. Mi smo se zainteresirali za ovu temu, poduzetnici moraju temeljni kapital uskladiti s valutom, ministar Malenica je u kontaktu s javnobilježničkom komorom i riješit će se da tih 2400 kuna ne bude teret i da svima bude lijepo i dobro - rekao je Plenković.

Posavec Krivec ga je za svaki slučaj još jednom upitala

Premijer ju je pohvalio što zna sve o uvođenju eura.

Posavec Krivec ga je za svaki slučaj još jednom upitala znači li to da će sigurno ta konverzija i za poduzetnike biti besplatna, a premijer je iz klupe kimao potvrdno glavom.

- Budući da je naš generalni koncept bio da se konverzija dogodi bez troškova za građane i poduzetnike, mi smo se itekako zainteresirali za ovu temu. Sva društva imaju zadaću svoj temeljni kapital uskladiti s novom valutom. Tu, prema postojećim propisima, jest i pitanje plaćanja javnobilježničke pristojbe. Ministar Malenica je u kontaktu s javnobilježničkom komorom i riješit će se da tih 2400 kuna ne bude teret i da svima bude lijepo i dobro - poručio je Plenković.

Posavec Krivec ga je za svaki slučaj još jednom upitala znači li to da će sigurno ta konverzija i za poduzetnike biti besplatna, a premijer je iz klupe kimao potvrdno glavom.

- Dali ste ovdje javno obećanje svim poduzetnicima da će i za njih biti besplatno. Po vašem kimanju glave vidim da sam dobro shvatila. Hvala vam, predsjedniče, na tome - rekla je.

