Plenković o tenzijama u DP-u: U procese drugih stranaka se ne miješamo. Vlada je stabilna

U utorak poslijepodne održala se sjednica Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice, a nakon toga se predsjednik te stranke i premijer Andrej Plenković obratio novinarima.

Uvodno je potvrdio podršku HDZ-ovoj Dubravki Šuici u Europskoj komisiji, ali i Draganu Primorcu za kandidata u utrci za Pantovčak. Osvrnuo se i na brojne požare ovog ljeta.

- Zahvalio bih se našim vatrogascima, pilotima kanadera i svima koji su sudjelovali u sprečavanju razbuktavanja požara. Imali su ogroman broj zadaća kroz posljednjih nekoliko tjedana - kazao je Plenković i dodao kako će se o smrti trojice mornara Jadrolinije izjasniti kada bude gotova istraga.

Komentirao je i kako će izgledati kampanja za predsjedničke izbore.

- Najvažnije je da bude među ljudima. Reakcije ljudi su sjajne. Ima zavidnu karijeru i brojne međunarodne kontakte. Koristit ćemo sve uobičajene alate u kampanji. Od jeseni ćemo organizirati ostalo. Imat će čvrstu potporu HDZ-a. Bio je u nizu naših županijskih organizacija, dobio podršku. Bio je i tu, podrška je snažna - rekao je Plenković o podršci Draganu Primorcu.

Osvrnuo se i na tenzije unutar koalicijskog partnera Domovinskog pokreta.

- Naša pozicija je vrlo jasna, ne miješamo se u unutarstranačke procese i izbore bilo koje stranke, uključujući i one koje su u koaliciji s nama. Koliko vidim, a u kontaktima smo s čelnicima DP-a, stabilnost parlamentarne većine ni na koji način nije u pitanju. Kako će se njihovi procesi razviti, to je na članicama i članovima DP-a. Nisam se čuo s gospodinom Radićem, ali nemam problema čuti se ako bi on to htio - kazao je Plenković.

Dodao je i kako se čuo s Ivanom Penavom.

- Jesam, ali nema potrebe da se ovo pretvara u pressicu o DP-u, sve sam vam kazao - rekao je Plenković i dodao kako stabilnost Vlade nije dovedena u pitanje.

Blok umirovljenici zajedno najavljuju prosvjede jer nisu zadovoljni odnosom prema umirovljenicima.

- Dobro je poslušati stavove predstavnika umirovljenika u Saboru, gospodina Gabričevića. Vodimo dijalog s HSU-om, Maticom umirovljenika… i ministar Piletić priprema reformu. Što se indeksacije tiče, ona će biti iznad sedam posto. Napravili smo velike iskorake i u tom ćemo smjeru nastaviti ubuduće. Naravno, svi imaju svoje stavove, tako i mi, i branit ćemo ih kroz sve uspjehe koje smo postigli - zaključio je Plenković.