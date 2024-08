VIDEO Ivan Penava: Gledam istupe nekih naših članova i ne mogu vjerovati što čujem...

Aktualni predsjednik Domovinskog pokreta, Ivan Penava obratio se javnosti u utorak u Zagrebu. Cijelu konferenciju za medije možete pogledati na 24sata

POGLEDAJTE VIDEO:

- S ovima ljudima ovdje želim nastaviti posao koji smo započeli, osigurali smo kontinuitet pobjeda i dobrih rezultata, postali smo vladajuća većina u Saboru i dio vladajuće većine. Želimo poručiti biračima da smo oni koji smo voljni preuzeti odgovornost i oni koji su poštovali volju birača, birači su tražili promjenu smjera i tako je nastala ova vladajuća koalicija - kazao je Penava u uvodu.

- Četiri godine su pred nama. Znam da mnogima smetamo i onima s lijeva, ali i onima s desna, koji su jako glasni i vidimo ih po nekim izjavama o DP-u, pa čak i u redovima DP-a .Prozivaju se naši ministri, naši zastupnici jer nisu u par mjeseci okrenuli Hrvatsku naopako. Domovinski pokret nije od jučer i ne dajemo obećanja u prazno i ne mislimo da se stvari mogu promijeniti tijekom noći- kaže Penava i dodaje da će sva svoja obećanja ispuniti.

- DP-u trebaju ljudi koji donose odluke, a ne marionete - kaže Penava i dodaje:

- Ako netko ne može u prve redove, taj ne može upravljati strankom. Ako netko zbog tereta ne može u prve redove, za njega ima mjesta u stranci, ali ju ne može predvoditi - kaže Penava.

Penava je govorio i o tome kako je on odgovoran i za dobro i za loše što se događalo u DP-u.

- Stava sam da se više dogodilo onog dobroga. Vodio sam DP dok smo bili u oporbi i želim ga voditi dok smo vladajući. Pitam se gdje su ovi što se žale i što im svašta smeta bili dok smo u vatri kovali pobjedničke rezultate i doveli DP u poziciju vlasti. Demokratska smo stranka i svatko ima pravo na kandidaturu i na izbore - kaže Penava.

Stipo Mlinarić Ćipe kazao je da se kandidirao za zamjenika predsjednika DP-a. Nekoliko puta istaknuo je da je to protokolarna funkcija.

- Probat ćemo promijeniti Hrvatsku i odvesti je na pravi put, a to je vukovarska Hrvatska. To je ta Hrvatska za koju ćemo se boriti, da se borimo za nestale, da ratni zločini budu kažnjeni, a ne da nam u bivšoj Vladi sjede osobe koje su sudjelovale u neprijateljskim snagama. DP je izbacio takve ljude iz Vlade, to je veliki uspjeh za DP. Izuzetna mi je čast što ću se kandidirati za zamjenika Ivanu Penavi, biti zamjenik je velika čast, ali to je protokolarna obveza i to nije predsjednik u sjeni - kazao je Ćipe.

Novinari su potom upitali Penavu je li njegovo dovođenje ministara i državnih tajnika na presicu 'pokazivanje snage' Mariju Radiću.

Odgovorio je kako ne zna hoće li se Radić uopće kandidiratu za neku funkciju...

- Ne znam da postoji struja Marija Radića unutar DP-a i gledam istupe nekih naših članova i ne mogu vjerovati što čujem. Osjećam da DP smeta kao čimbenik vlasti, ali da to čine ljudi iz DP-a, ne mogu vjerovati - kaže Penava.

-Penava je rekao i da je čuo razne priče kako on ne uživa podršku...

- Odlučili smo pozvati ljude koji su stranka i da vidimo tko čime raspolaže, tu su ministri, državni tajnici, saborski zastupnici. Odakle vam pravo lagati, manipulirati, da imate većinu i da ništa ne valja, da se svi bune - rekao je Penava.

Penava se dotaknuo i Igora Peternela.

- Kada Peternel postane gradonačelnik Zagreba, onda će Zagreb imati puno veći broj delegata. Jedan je uvjet da dobije podršku, a to je da prestane praviti štetu DP-u. Ako neki ljude žele srušiti DP, to će se uskoro pokazati - kazao je Penava.

Predsjednik DP-a je potom odgovorio na pitanje kada je došlo do raskola između njega i Marija Radića.

- Nije došao određeni trenutak. Sve je bilo u redu i danas bi bilo da ne svjedočimo ovom napadu. Vi i ja znam tko ima kapital - kazao je.

Jeste li razgovarali s gospodinom Radićem zadnjih dana, upitali su novinari Penavu.

- Zadnji put sam ga vidio na pokopu brata Bartulice. Nismo pričali od tada

Unutarstranački izbori u Domovinskom pokretu na rasporedu su 31. kolovoza.