VIDEO Plenković o Milanoviću: Divlji, nekulturni primitivac. Moraš biti budala da to toleriraš

Premijer Andrej Plenković u Zagrebu je govorio o uvođenju eura, a odgovarao je i na pitanja o konstantnom prepucavanju s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Predsjednik RH Zoran Milanović je dao izjavu u Dubrovniku pri čemu je komentirao i izjavu župana Ernesta Petryja koji ga je nazvao ugojenim prascem.

- Imam pravo biti ugojeni prasac, neka pogleda svog šefa, može li napraviti tri skleka - rekao je Milanović.

Premijer se osvrnuo na izjave predsjednika, poručujući da Milanović vrijeđa sve oko sebe.

- Nemojte to svoditi na ping pong ili svađu. Ne izgleda tako, izgleda tako da jedan divlji, nekulturni primitivac, vrijeđa sve oko sebe. Kad mu netko odgovori, onda je svađa. Što mu je Petry rekao prvi? Je li mu bilo tko rekao što prvi? Vrijeđa mene, predsjednika Sabora, HDZ, novinare, kolege iz bivše stranke. To je primitivno, vulgarno divljaštvo - kazao je Plenković.

Naveo je sve što je Vlada radila proteklih tjedana i usporedi s Milanovićem. Među ostalim kazao je kako se "ovaj nije pojavio na skupu Krimske platforme niti primio Nancy Pelosi". Podsjetio je i kako predsjednik države nije čestitao Dan državnosti.

- Borimo se između dvije Hrvatske, one koja radi i Hrvatske primitivizma i divljaštva, njega i njegovih simpatizera. Divlji i nekulturni primitivac, koji je sve samo ne normalan! Moraš biti budala da to toleriraš, ili mazohist. Što je njemu Petry rekao? Je li mu netko nešto rekao prvi? Vrijeđa HDZ, vrijeđa predsjednika Sabora, vrijeđa mene. Vi ste na to pristali kao da je normalno, a to nije normalno! - ustvrdio je premijer.

Odgovorio je i na to hoće li se raspisati prijevremeni izbori.

- Izbori su kad trebaju biti, imamo jako puno posla - rekao je.

I dok je članstvo sindikata javnih službi podijeljeno oko ponude Vlade o rastu osnovice za šest posto od 1. listopada ove godine, dva posto od travnja iduće godine te povećanja božićnica, regresa i dara za djecu, Plenković očekuje da na kraju članstvo pozitivnim ocijeni kompromis postignut između Vlade i predstavnika sindikata.

- Više je nego jasno da su predstavnici sindikata bili zadovoljni kompromisom koji smo postigli. Ova vlada stalno vodi dijalog sa sindikatima, tako ćemo reagirati i ubuduće. Očekujem da većina sindikata ovaj kompromis ocijeni pozitivno, ide prema onome što je dobro i korisno za hrvatske radnike - poručio je.

Komentirao je i odbijenicu dijela sindikata.

- To je jedan, njih je bilo tamo puno. Većina je doživjela razgovore afirmativno - kazao je.

