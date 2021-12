Jučer smo na sastanku sa županima razgovarali o temi demografske revitalizacije. To je ključna egzistencijalna tema za Hrvatsku jer nam stanovništvo stari, imamo negativan trend zadnjih 70 godina. Rekli smo da idemo iz faze očuvanih radnih mjesta u fazu kreiranja radnih mjesta, istaknuo je predsjednik Vlade Andrej Plenković govoreći o novoj mjeri koju će Vlada donijeti na sutrašnjoj sjednici ne bi li vratila iseljene Hrvate u Domovinu, ali i potaknula migracije unutar zemlje, odnosno vratila život u ruralna područja.

Mjera se zove "Biram Hrvatsku" i nadgradnja je mjere samozapošljavanja, dodao je istaknuvši kako je za to u proračunu za iduću godinu osigurano milijardu i 20 milijuna kuna. Pa je objasnio o čemu se radi.

- Trenutni režim je da dobijete maksimalno do 130.000 ako imate poslovni plan i ideju zaokruženo na 24 mjeseca. Od dosadašnjeg korištenja te mjere otprilike 85 posto korisnika sa svojim poslovnim planom i dalje rade, znači stali su na noge i sada samostalno operiraju na tržištu. S ovom idejom želimo dignuti taj prag sa 130.000 na 150.000 kuna, plus za one koji su bili u zadnje dvije godine zaposleni minimalno godinu dana u nekoj članici Europske unije, dobili bi dodatno poticaj od još 50.000 kuna. Dakle, maksimalno 200.000 kuna. Primjerice, netko tko radi u Njemačkoj kao vodoinstalater i tamo je stekao iskustvo i znanje, a možda bi se ipak vratio u Domovinu i tu primijeniti stečeno znanje, može se prijaviti na ovu mjeru i ako njegov poslovni plan bude odobren, može dobiti maksimalno do 200.000 kuna - rekao je dodavši kako je slična mjera i za migracije unutar Hrvatske,.

- Ljudi idu u urbana područja, žive u manje kvadrata i posljedica toga je da imaju manje djece. U varijanti da idu iz urbanih u ruralna središta, da žive u kućama, imaju više prostora, mogu planirati veću obitelj, onda mogu dobiti 150.000 kuna za samozapošljavanje, a ako netko želi ići na područje Dalmatinske Zagore, Like, Gorskog kotara, Banovine, Slavonije onda uz to može dobiti i poticaj od još 25.000 kuna, maksimalno 175.000 kuna - rekao je premijer.

Istaknuo je kako prema rađenim analizama očekuju da bi oko četiri i pol tisuće ljudi mogle koristiti tu mjeru.

- Vlada će sutra donijeti tu mjeru, a onda će Upravno vijeće HZZ-a donijeti odluku - rekao je.

Upitan misli li da bi visokoobrazovanima koji su otišli raditi van ovo bio poticaj za povratak , obzirom da vani primaju imaju visoka primanja, daleko veća od svojih kolega u Hrvatskoj, premijer pita zašto ne.

- Ovo je mjera koja ima onaj inicijalni push, koja nekome daje motiv i financijska sredstva da svoju ideju realizira ovdje. Neće je svi koristiti, nitko ni ne pretendira da ćemo mi sad s jednom mjerom kompletno riješiti sve situacije onih koji su koristili slobodu kretanja unutar EU, ali mi smo u fazi lovljenja koraka. Na ovaj način dajemo šansu onima koji su u zadnje vrijeme otišli u neku od članica EU da pronađu motiv da se vrate. Nije taj proces odlazaka iz Hrvatske isti danas kao što je bio 1918., 1919., 30-ih godina, '45., '60. pa i početkom devedesetih. Ovo je neka druga vrsta reverzibilne migracije i zato je po meni ova mjera jako dobra i korisna. Neki hoće, neki neće, vidjet ćemo, Vlada je tu da da mogućnost - kazao je Plenković.

Mjere za povratak u Hrvatsku i naseljavanje ruralnih iseljenih područja

Na opasku da oni koji su otišli van poručuju kako tamo imaju samo bonuse u ovom iznosu, premijer kaže da mediji sad zovu takve i objavljuju njihove priče.

- OK, to je taj internetsko-medijski prostor, ali s tim se suočavamo o svakoj temi. Mi smo ovu mjeru promislili. Mi bi novce za ovu mjeru stavili i prije u funkcije, ali došla je korona, morali smo dati novac za očuvanje radnih mjesta i nismo imali dovoljno za ovo mjeru. Sada to stavljamo u funkciju i od očuvanja radnih mjesta idemo u aktivne mjere zapošljavanja. Plus, ovo je iskorak prema onima koji se žele vratiti. Možda se zvalo samo one koji se ne žele, a možda ima onih koji bi se vratili, a njih se nije zvalo. Ili se nije objavilo, može i to biti - poručuje Plenković.

Pa podsjeća i kako je za one koji su ostali, koji žive i rade tu, Vlada u pet ciklusa smanjivala poreze, rasterećivala mlade do 25 i 30 godina.

- Ako je netko stvarno zaronio u porezna rasterećenja, mi smo to učinili. 10 milijardi kuna rasterećenja gospodarstva i građana u zadnjih pet godina. Taj trend nastavljamo - rekao je ističući i rast BDP-a, očuvana radna mjesta...

Na opasku novinara da se u isto vrijeme suočavamo s inflacijom, Plenković poručuje da se s time suočava cijeli svijet.

- Suočavaju se svi jer je to lančana reakcija. Ako raste cijena energenata, to je ovo što se događa, onda je logično da imamo cijelu... Ali kad se bude izračunala inflacija na godišnjoj razini za 2021., onda neće naslovnice pisati 4,8 posto, pisat će manje nego prosjek u EU. Pričekajmo malo - rekao je.

Upitan koliko je ljudi otišlo iz Hrvatske nakon ulaska u EU, Plenković je istaknuo kako ne zna taj podatak.

- Vidjet ćemo prvo što će Popis stanovništva kazati pa ćemo moći prema tome vidjeti - rekao je.

Premijer iz Zadra dobiva prijetnje smrću, ali kaže da to nije nešto novo. Ne zna iz čije kuhinje to proizlazi.

- Nemate vi uvid u moj mail i društvene mreže, to je dnevni biznis, traje već pet godina - ubiti, zaklati, objesiti - ali ne pričam puno o tome. Vidio sam i ja jutros u medijima, ali me ništa to ne čudi. Imate toliko ljudi koji idu ad hominem vrijeđati bez ikakve konstruktne ideje i to je njihova politika i u krajnjoj liniji odgovornost, identitet i doprinos kulturi dijaloga u civiliziranoj europskoj Hrvatskoj. Mi ćemo stalno raditi ovo za što smo dobili povjerenje. Ovi koji su to da opstruiraju, oni će raditi svoje pa ćemo vidjeti tko će tu biti jači i tko će dobivati povjerenje ljudi. Mi smo tu skroz kul - kazao je.

O Mostovoj inicijativi za referendum

Govoreći o Mostovoj inicijativi za referendum protiv Covid potvrda i da odluke u epidemiji donosi Sabor dvotrećinskom većinom temeljem članka 17. Ustava, ali i njihovim izjavama, kao i predsjednika Republike Zorana Milanovića da će ih Vlada pokrasti, Plenković je najprije istaknuo kako je tema članka 17. apsolvirana još u proljeće prošle godine.

- Nema te zemlje, nema nikoga tko bi operativno donošenje odluka stalno donosio negdje u Saboru i odlučivao dvotrećinskom većinom. To nikome tko iole ima menadžerskog iskustva ne bi palo na pamet. Cijela inicijativa polazi od apsolutne nebrige za zdravstvenu zaštitu građana. Oni koji to potiču ne mare za zdravstveno stanje naših građana, broj preminulih, imamo li cjepiva, da li nam je zdravstveni sustav funkcionalan, ne mare da li je korona korona ili je možda karijes. To dolazi iz tog jata, iz tog gnijezda i ima jedini politički cilj da podmeće nogu Vladu, Stožeru i svima koji se bore za ovo što je bitno cijelo vrijeme i da se to što oni rade, sad zahvaljući mojoj izjavi, prenosi u medijima - rekao je istaknuvši kako poštuje ljude koji su potpisali inicijativu te da ne govori o njima nego isključivo o organizatorima.

- Zato ih pozivam danas, evo odmah sada, kao zadnji put kad je bilo u Trakošćanu pa ovaj nije došao, neka donesu potpise na Markov trg, sve, kakvi god jesu, u đuture i neka Milanović pošalje svojih pet promatrača, ja ću reći Malenici da on pošalje svoje i neka krenu brojiti odmah danas i to transparetno pred kamerama pa da vidimo koliko potpisa ima - poručio je.