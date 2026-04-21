Plenković objavio imena dvojice kandidata za Ustavni sud

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice HDZ-a objavio je da parlamentarna većina za Ustavni sud podržava dvojicu kandidata.

Riječ je o sucu Željku Pajaliću i odvjetniku Mladenu Sučeviću.

"Mi smo, kao što znate, svih ovih proteklih mjeseci nastojali riješiti ovaj problem tako da se riješi popunjavanje triju preostalih mjesta na Ustavnom sudu, kao i razrješenje pitanja izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. Vodili su se razgovori između predsjednika Odbora za ustav Ivana Malenice. Došli smo do sljedeće situacije: HDZ i parlamentarna većina podržavaju dvojicu kandidata koji su ljudi s izrazito dobrim stručnim kvalifikacijama, ljudi od integriteta, priznati i uvaženi u struci i itekako iskusni u svojim pravničkim poslovima", poručio je premijer, prenosi Večernji list.