Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je izjavio da proces obnove nakon potresa treba ići brže i u Zagrebu i na Baniji te poručio da svi trebaju raditi "više i bolje".

Odgovarajući na pitanja novinara u Varaždinu, premijer je realnom ocijenio mogućnost produžetka roka korištenja novca iz Fonda solidarnosti EU za obnovu potresom razrušenih zgrada u Zagrebu, pri čemu je istaknuo "element progresivne štete" koja je u Zagrebu nastala i nakon razornog potresa koji je pogodio Banovinu prije jedne godine, a jako se osjetio i u Zagrebu.

"Ta činjenica nas je dovela do toga da su se i štete povećale i da ćemo onda sa vrlo jasnom razložnom argumentacijom, siguran sam, doći do rješenja da se ti rokovi produlje i da se ta sredstva iskoriste", ocijenio je premijer.

Složio se se ocjenom da sam proces obnove treba ići brže. "Ako ima jedna tema oko koje mislim da možemo i moramo biti puno bolji, onda je to ta i to ćemo i učiniti", rekao je.

Za dva dana bit će točno jedna godina od potresa na Banovini, a u Petrinji će stoga u srijedu, najavio je Plenković, biti održan "rezimirajući sastanak" o svemu što se napravilo i sve što se namjerava napravit.

"Mislim da smo do sada investirali ogromna sredstva, napravili ono što je bilo nužno u ovoj prvoj fazi pomoći. Zadaća je Vlade, svih resora da intenziviramo proces obnove. Natječaji za zamjenski kuće su krenuli, ići će natječaji za višestambene zgrade. Prema tome, taj proces će se sada dinamizirati. Nažalost, potres je bio tako jak i tako velik da će taj proces trajati godinama. To nije nešto što može bilo tko učiniti preko noći i naravno da ćemo ubrzati proces i u Zagrebu i na Banovini", poručio je.

Svi moramo raditi više i bolje na toj temi, dodao je, upitan je li ministar graditeljstva Darko Horvat trebao bolje raditi.

Vlada i Stožer dobro su vodili borbu protiv covida

Plenković nije zadovoljna ni brojem procijepljenih u Hrvatskoj, godinu dana od početka cijepljenja protiv covida, rekavši kako su Vlada i nadležne službe učinile sve što je potrebno i stalno pozivale na cijepljenje, ali da su se susreli i s brojnim akterima na društvenim mrežama koji su govorili nešto sasvim suprotno.

Dio ljudi, nažalost, poklanjao je povjerenje - ne Vladi, ne ministru zdravstva, ne Stožeru, ne znanstvenicima, ne onima koji su uspjeli u ekstremno kratkom roku otkriti cjepivo - nego raznoraznim drugim akterima, upozorio je premijer, no vjeruje da će se dio ljudi i dalje odlučiti na cijepljenje.

Najavio je da će sutra biti održan sastanak s ravnateljima svih velikih državnih bolnica, kao i čelnicima općih bolnica (video format) kako bi se vidjelo koliko je sustav spreman s obzirom na brzošireći omikron soj virusa. "I s te strane želimo dignuti razinu spremnosti", rekao je.

U kontekstu nedovoljne procijepljenosti građana, Plenković je rekao kako za to postoji više razloga, no ne slaže se da je tome pridonijela i loša komunikacija Vlade ili Stožera.

"Ta nekakva teza da je nešto Vlada, Stožer, krivo komunicirala, to kompletno otklanjam", rekao je i upozorio da su se u hrvatskome društvu različiti akteri različito očitovali o cijelom procesu dok su Vlada i Stožer bili konzistentni.

"Poštujte epidemiološke mjere, cijepite se - to su dvije temeljne poruke koje je Vlada imala i ne može nitko reći da je Vlada nešto drugo govorila osim toga. Zašto dio ljudi to ne sluša to, nažalost, mi ne možemo utjecati toliko da baš svi kažu – ok, smatramo da je to pametno i mudro", dodao je.

Temeljne poruke i Vlade i Stožera, liječnika i znanstvenika, bile su jasnije da jasnije ne mogu biti, naglasio je.

Što čekate s predajom potpisa ako ste tako sigurni u njihov broj?

Novinari su ga pitali i vjeruje li u to da je referendumska "inicijativa" protiv covid potvrdi i načina rada Stožera prikupila 400 tisuća potpisa, a premijer je odgovorio da "ne zna", a jednako je dogovorio i na pitanje vjeruje li u spekulacije da su "Suverenisti" svoje potpise koje su prikupljali za odgodu uvođenja eura dali ovom referendumu.

"Znate, ako ste tako sigurni da imate dovoljan broj potpisa, što čekate", rekao je premijer ponovivši poziv inicijativi da donese potpise kako bi ih se moglo prebrojati.

"Nemam pojama. Ne znam da li se tu trguje s potpisima, tko ih ima, tko ih nema, o tome mogu sad spekulirati koliko god hoćemo", dodao je te rekao kako se upravo zbog toga i donosi novi Zakon o referendumu jer je loše sadašnje zakonsko rješenje koje ne predviđa u kojem se roku na kontrolu odnosno prebrojavanje trebaju donijeti prikupljeni potpisi.