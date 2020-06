Plenković: Obnovili smo 500 škola, Ministarstvo: Ne, nismo! Obnovljeno ih je stotinu manje

Plenković se hvali obnovom škola u Hrvatskoj, a to je zapravo najmanje zasluga njegove vlade. Isto tako, u promidžbenom spotu pomiješane su i brojke obnovljenih škola i vrtića

<p>Zemlja znanja je sigurna zemlja, piše u promidžbenom spotu premijera Andreja Plenkovića.</p><p>Ironično je to s obzirom na to da se u tom spotu potkrala jedna pogreška, pa tako u opisu istog piše brojka o obnovi zgrada 400 vrtića i 500 škola, a ipak je - obrnuto.</p><p>- Bit će 391 škola kroz program energetske učinkovitosti. Ostale škole se obnavljaju, nije sve iz resora Ministarstva znanosti i obrazovanja - objašnjavao je novinarima predsjednik HDZ-a <strong>Andrej Plenković</strong>.</p><p>- Temeljem poziva Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ugovoren je ukupno 391 projekt energetske obnove škola. Dosad je završena obnova na 217 osnovnih i srednjih škola - javilo je to ministarstvo, prenosi <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/koliko-je-skola-energetski-obnovljeno-u-mandatu-vlade-andreja-plenkovica---609045.html">Dnevnik.hr</a>, a te su škole obnovljene na račun Europskih fondova.</p><p>- Sve projekte za energetsku obnovu škola pripremile su gradovi, županije, općine. Investitori su bile škole ili same općine i gradovi. Financijska konstrukcija je bila takva da je 40 posto dala samouprava, a 60 posto su europska sredstva. Drugim riječima, država formalno nije napravila ni jednu školu, ali je, naravno, putem svojih ministarstava osigurala financiranje iz Europe - objasnio je primorsko-goranski župan Željko Komadina. </p><p>Država je iz svojih sredstava osigurala obnovu i izgradnju nove zgrade i dvorane u Donjem Miholjcu, koju je Andrej Plenković u petak obišao kao predsjednik Vlade.</p>