Plenković: Od novog ministra Vlajčića očekujem da bude predvodnik reformskih procesa

Premijer Andrej Plenković predstavio je u četvrtak pred saborskim Odborom za poljoprivredu kandidata za novog potpredsjednika Vlade te ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davora Vlajčića (DP) istaknuvši kako od njega očekuje da bude predvodnik reformskih procesa.

"I vi i javnost je upoznata s razlozima koji su doveli do ostavke bivšeg ministra, nakon što smo saznali informacije koje su objavljen ja sam ga nazvao i zatražio ga da podnese ostavku, što je on i učinio. Zahvaljujem mu na svemu što je radio kao ministar, ali poruka koja je bila bitna je da se svi zajedno borimo protiv različitih oblika nasilja i da ponašanje koje smo vidjeli nespojivo s ulogom ministra u hrvatskoj Vladi", poručio je premijer osvrćući se na rad bivšeg ministra Josipa Dabre.

Predstavljajući njegova nasljednika, Plenković je naveo da je Davor Vlajčić rođen 1987., oženjen, otac troje djece, po struci je pravnik, a do sada je bio državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, pomoćnik direktora u vukovarskoj Gospodarskoj zoni, viši savjetnik za gospodarstvo i održivi razvoj u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

"Prošao je i druge funkcije na razini Grada Vukovara i mislim da mu je to itekako bilo korisno s obzirom da i sam dolazi iz obitelji koja je vezana uz poljoprivredu", istaknuo je premijer Plenković.

Spomenuo je i informaciju koju su objavili mediji o tome da je Vlajčić primao dječji doplatak na koji nije imao pravo, naglasivši kako je "on to u međuvremenu riješio, tako da smo i to pitanje na određeni način apsolvirali".

Od Vlajčića premijer očekuje, snažan angažman na provođenju programa Vlade, posebice u sektoru poljoprivrede.

"Vjerujem da će dati značajan obol u provedbi Nacionalne razvojne strategije i očekujem od ministra da bude predvodnik reformskih procesa i da učinkovito upravlja s nešto više od 800 ljudi koji rade u Ministarstvu poljoprivrede te svim drugim na Ministarstvo naslonjenim agencijama i tijelima", istaknuo je Plenković.

Posebno su važne teme pitanje poljoprivrednog zemljišta, osiguravanje tržišnih potpora, unaprjeđenje ekološki održive poljoprivrede, regulacije sigurnosti hrane i veterinarskih standarda, naveo je premijer naglasivši da je podrška selu i poljoprivredi ključna za postizanje samodostatnosti u proizvodnji i osiguranje opskrbe sigurnom i zdravom hranom.

Podsjetio je na sve zacrtane ciljeve u programu Vlade te naveo kako je Ministarstvo do sada provelo niz mjera kako bi se modernizirala proizvodnja, povećala konkurentnost i poduprli poljoprivrednici u izazovnim vremenima.

"Posebnu pozornost posvećujemo razvoju prehrambene industrije, uspostavom nacionalne strategije stavili smo u fokus povećanje produktivnosti, smanjenje ovisnosti o uvozu i poticanje ekološke proizvodnje. Nastavit ćemo s mjerama jačanja domaće proizvodnje, očuvanja poljoprivrednog zemljišta i poticanja održivih praksi", istaknuo je premijer.

Važno je da novi ministar, za kojeg vjerujem da će dobiti potporu u Saboru, bude angažiran i na domeni poljoprivrede i ribarstva i upravljanja šumskim površinama te da da značajan doprinos radu hrvatske vlade, naglasio je Plenković.

Vlajčić (DP) će na čelu Ministarstva poljoprivrede naslijediti Josipa Dabru koji je ostavku dao nakon objavljene video snimke njegove pucnjave iz pištolja kroz suvozačev prozor automobila u pokretu.

Glasanje o novom ministru na plenarnoj sjednici Sabora trebalo je biti sutra, no odgođeno je zbog smrtnog slučaja u obitelji HDZ-ove zastupnice Branke Martinčev Juričev-Martinčev, bez koje vladajuća većina ne bi imala dovoljno glasova za izglasavanje.

Saslušanje Vlajčića pred resornim saborskim Odborom odvija se u atmosferi povratka Dabre u saborske klupe, a koji podršku na glasanju u Saboru o novom ministru poljoprivrede i njegovom stranačkom kolegi, kako je nedavno rekao, uvjetuje smjenom predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, HDZ-ova Nediljka Dujića.