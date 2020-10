Plenković opet o Milanoviću: "Ma on ima niz sjajnih izjava"

Zamoljen da prokomentira izjavu Milanovića koji je lockdown nazvao "tlapnjom", premijer je rekao: "Vi njega to pitajte sve. Još jedna u nizu sjajnih izjava"...

<p>Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas je u Bruxellesu na summitu na kojem je glavna tema strateška rasprava o odnosima s Turskom i situaciji u istočnom Sredozemlju, zatim odnosi s Kinom te stanje u Bjelorusiji.</p><p>Prije početka velikog sastanka s drugim EU čelnicima Plenković je odgovorio na nekoliko pitanja novinara.</p><p>"Sastajemo se kako bi danas popodne raspravili o nizu vanjskopolitičkih tema, a sutra će na rasporedu biti teme vezane uz gospodarstvo - kazao je Plenković i dodao da se jutros već sastao s predsjednikom Europskog Vijeća <strong>Charlesom Michelom</strong>, predsjednicom EK <strong>Ursulom von der Leyen</strong> i povjerenicom <strong>Dubravkom Šuicom"</strong>.</p><p>"Razgovarali smo i temama koje su važne za Hrvatsku, poput ulaza u Schengen, uvođenja eura i planu gospodarskog oporavka kako bismo se pripremili na povlačenje sredstava koja su nam na raspolaganju", rekao je Plenković i na pitanje novinara rekao da se o migrantskoj krizi nije razgovaralo, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/plenkovica-u-bruxellesu-resetali-pitanjima-o-milanovicu-predsjednik-ima-niz-sjajnih-izjava-15022461" target="_blank">Jutarnji</a>. </p><p>Upitan o eventualnom povlačenju BAT-a iz Kanfanara, Plenković je rekao da je stav Vlade jasan.</p><p>"Očekujem fleksibilnost sa svih strana i da zadržimo radna mjesta u Istri i Virovitičko-podravskoj županiji".</p><p>Upitan o sugestiji predsjednika Milanovića da se ne bi trebao sastajati s američkim državnim tajnikom <strong>Mikeom Pompeom</strong> s obzirom na predizborno razdoblje u SAD-u i to da nam, kako je Milanović rekao, dolazi prodati avione, premijer je rekao:</p><p>"Ne znam, nisam čuo njegovu izjavu jer sam jutros bio na sastancima. Pompeo je na turneji u EU, dolazi u Hrvatsku, bio je i u Italiji, na redu je i Grčka... to je normalan dijalog. Što se tiče nabave borbenih aviona podsjećam da smo ponudili Uredu predsjednika da delegiraju svojeg predstavnika u Povjerenstvo za odabir borbenog aviona. On je odbio sudjelovati pa tako doživljavam bilo koji njegov komentar na tu temu", rekao je Plenković.</p><p>Upitan da komentira izjavu predsjednika RH da bi trebalo birati samo ponude NATO članica (SAD, Francuska), Plenković je rekao.</p><p>"Ja mislim da su to sjajne izjave", ironično je rekao.</p><p>Zamoljen da prokomentira izjavu Milanovića koji je lockdown nazvao "tlapnjom", premijer je rekao.</p><p>"Vi njega to pitajte sve. Još jedna u nizu sjajnih izjava".</p><p>Upitan o politici prema BiH i da li on i Milanović imaju isti stav, Plenković je rekao:</p><p>"Razumijem da je predsjednik angažiran na vanjskom političkom planu, to je u njegovoj nadležnosti. Što se tiče angažmana Vlade mi smo to radili i do zadnjih dvije ili tri izjave predsjednika. Stav Vlade je tu i više nego jasan i moramo se vratiti duhu i slovu Daytonskog i Pariškog mirovnog sporazuma. Činjenica je da od 2006. godine Bošnjaci biraju Hrvatima njihovoga člana Predsjedništva BiH i tako imamo takozvano nelegitimno predstavništvo".</p>