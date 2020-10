Predsjednik Milanović se prije izbora rado družio na kavi sa 'samodopadnom narikačom'

Bilo je to vrijeme kada Milanović još nije ni pokazivao interes da se kandidira za predsjednika, a kada je Daliji Orešković naglo porasla popularnost. Na njegovu inicijativu su popili kavu daleko od očiju javnosti..

<p><strong>Dalija Orešković i Marijana Puljak </strong>performansom ispred zgrade najpoznatijeg 'Kluba' u zemlji kojeg su nazvale 'Uredom predsjednika', izmamile su na čistac 'karakter' predsjednika <strong>Zorana</strong> <strong>Milanovića </strong>koji im je, između ostalog, udijelio da su 'samodopadne narikače'. </p><p>No jedna od tih 'samodopadnih narikača' bila je predmet njegova poslovna zanimanja ili znatiželje u vrijeme kada se sam udaljio iz politike i javnog života. Bilo je to vrijeme kada su se tek spominjali predsjednički izbori, a on sam za sebe govorio 'da mu se ne čini izglednim da će ići u utrku za predsjednika države'. Osoba koja uspjela zaokupiti njegovu pažnju barem na kratko bila je <strong>Dalija Orešković</strong>. Pitali smo je kako je došlo do tog tajnog susreta kada je njoj popularnost rapidno rasla.</p><p>- Istina je da smo bili tada na kavi. To je nesporno kao što sam u kraćem razdoblju, na poziv tih osoba, popila kavu i s <strong>Jadrankom Kosor</strong> i sa <strong>Stjepanom Mesićem</strong>. Tada sam imala visok osobni rejting i ankete su me stavljale kao jednu od perspektivnih kandidata za predsjedničke izbore. Bio je to prvi privatni susret sa svima njima pa i Milanovićem i nisam u tome vidjela ništa sporno. Dapače, ulazila sam u politiku i smatram da su mi na neki način iskazali određenu razinu uvažavanja jer su to ljudi koji su obnašali visoke funkcije u državi. Ne postoji škola u kojoj se uči kako biti premijer i predsjednik države i sigurno da je životno iskustvo onih koji su to bili značajno. Smatram da je privilegija moći čuti što to zapravo znači tako sam i te razgovore shvatila dobronamjerno – pojasnila nam je Orešković.</p><p>Pitali smo o čemu su na toj kavi razgovarali pa kaže: "Mogu vam općenito reći. Mesić je pričao o povijesnim okolnostima koje su vrlo interesantne. Gospođa Kosor je govorila o teškim situacijama koje se događaju iza kulisa u političkom životu i moram priznati da je razgovor s njom bio najsrdačniji, najtopliji i najdobronamjerniji. Ona zna i ukazati na neke stvari, a da pri tome nije kritična. Vidjele smo se u nekoliko navrata i svaku izmijenjenu riječ cijenim. A sa Zoranom Milanovićem, to je bio tok misli." Pitali smo da li je to bio razgovor ili monolog kada to tako kaže i što je bila tema.</p><p>- To je bio razgovor u skladu s njegovim temperamentom. Tada se raspitivao o mojim namjerama. Bilo je to prije formiranja stranke,a u tom sam trenutku imala više planova i kontakata s ljudima koji danas čine platformu Možemo. To je bilo debelo prije osnivanja stranke - kaže nam Orešković. U ovom javnom polemiziranju i prepucavanju i predsjednik Milanović i njegov bivši stranački kolega i ministar Arsen Bauk u rukavicama imputiraju kako je Daliji Orešković pomogao bivši punac <strong>Slaven Letica </strong>da postane predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. Bilo je to vrijeme SDP-ove vlasti, a zna se kojim političkim bojama je Letica naklonjen pa tim više su ove insinuacije interesantne. Pitali smo Orešković da li je to istina, da li je postala šefica spomenutog Povjerenstva zahvaljujući bivšem puncu Letici.</p><p>- Nije istina, ali ako Zoran Milanović ima drugačije informacije koje bi meni bile apsurdne neka ih javno pojasni – kaže nam Orešković.</p><p>S obzirom na to da je sam predsjednik rekao da ne zna zašto su to nazvale uredom predsjednika, a ne uredom vlade kad su u taj Klub <strong>Dragana Kovačevića</strong> zalazili i ministri, pitali smo Daliju da to pojasni: "Zato što smatramo da su trojica ministara koji su dolazili u taj klub neregistriran za usluživanje jela i pića, dolazili ondje dok su zatvorili sve druge lokale i restorane te su građani morali biti u kućama, a Milanović je na pitanje trebaju li ti ministri dati ostavku rekao: "Ne". Sporan je i trenutak u kojem Milanović izjavljuje da je svejedno sastaje li se on s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga u Vili Weiss ili u Klubu čime je tom mjestu dao legitimitet."</p><p>Na kraju postavlja pitanje: "Od koga smo više očekivali da se bori protiv korupcije i klijentelizma od premijera Plenkovića i njegovih ministara ili predsjednika Milanovića? Zato smo stavile ondje "Ured predsjednika".</p>