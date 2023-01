Plenković opleo po medijima zbog pisanja o Tramišak i tvrtki Omega Software: 'Sramota'

U određenim medijima zadnjih sedam dana izašle su informacije da suradnici ministrice Tramišak optužuju vas da su problemi zapravo započeli kad nije objavljen ugovor s tvrtkom Omega Software za koju je ministrica i u javnosti tvrdila da je dobila prijetnje, čak i od vašeg savjetnika i nekih ljudi iz političkog života, pa da su joj i određeni suradnici unutar ministarstva rekli da bivši vlasnik Omege nije poginuo slučajno, poručio je Mostov zastupnik Nikola Grmoja premijeru Andreju Plenkoviću, koji je na saborskom Odboru predstavio Šimu Erlića kao zamjenu za ministricu Natašu Tramišak na čelu EU fondova.

Premijer je potom opleo, ne samo po Grmoji i cjelokupnoj oporbi, nego i medijima. A to mu nije prvi put.

- To je postao sport svojstven oporbi, da nema nekakvih špekulacija neistinitih u pojedinim medijima, vi ne bi imali što pitati. Taj nebulozni članak koji je objavio Jutarnji list je jedna sramota. Sramota za novinarku koja ga je pisala, za urednika koji je to pustio, za glavnog urednika i za kuću. Ja ih neću nazvati onako kako ih naziva vaš glavni šef, proruski orijentirani predsjednik, nego ću dopustiti da su, recimo, prepisivali iz zlonamjernih članaka i prenosili neistine pa ćemo reći da se može i jedan takav dnevnik zabuniti - poručio je i naglasio da nema nikakve istine u tome da bi on ili netko od njegovih savjetnika u njegovo ime vršili pritisak za bilo koji natječaj za bilo koju firmu.

- Te laži i neistine su sramotne za onog tko to objavljuje i tko pušta, a onda ljudi poput vas, željni nekakve afere, to čine. To nema nikakve veze, a ono što ima veze je da u Vladi želimo imati ljude koji funkcioniraju timski, koherentno s programom Vlade i svim ciljevima, zahvaljujem Tramišak na njenom doprinosu u radu Vlade, te vaše insinuacije em su netočne, em su bazirane na prepisanim krivim navodima i nisu vrijedne spomene - poručio je.

