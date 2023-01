Tramišak je izgubila povjerenje premijera, ali ne i optuženici

Premijer Andrej Plenković smjenu ministrice EU fondova Nataše Tramišak obrazložio je gubitkom povjerenja u nju. I nije ulazio niti u jedan konkretan detalj. On na to ima pravo. I birati tko će mu biti ministri i okružiti se ljudima kojima želi. Na kraju, za to će i snositi političku nagradu ili kaznu. A povjerenje je širok pojam. Ministrica koja odlazi nema poznate afere, pa je zato važno vidjeti tko još uživa premijerovo povjerenje. To onda nešto govori i o njegovim kriterijima.