Plenković: Oporba će stalno nametati krizu i probleme u nadolazećim izbornim ciklusima

Predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković rekao je u petak na obilježavanju 33. obljetnice HDZ-a Istre da su pred strankom tri izborna ciklusa u svega 12 mjeseci, kada će imati što pokazati građanima, dok će s druge strane svjedočiti svakodnevnom nametanju krize ili problema od strane oporbe.

- Svjesni smo da će svaki dan biti neki mali prosvjed, neka kriza i neka tema od strane oporbe- rekao je Plenković na svečanosti.

Dodao je kako HDZ treba i dalje predvoditi Hrvatsku jer, ističe "ne vidi nikakvo alternativno rješenje koje bi nudilo građanima više od onoga što radimo mi".

Napomenuvši kako će upravo Istarska županija imati najviše koristi od eura i Schengena te da će za deset dana Schengen biti kompletiran jer će se primijeniti i za zračne luke, Plenković je istaknuo kako se to ne događa slučajno, već isključivo zbog reforme koje je Vlada poduzela i zbog kriterija koje je ispunila, odnosno vanjsko-političkog ponašanja gdje je ostvarila te ciljeve.

Potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković kazao je kako je upravo Istarska županija najtvrđa izborna jedinica za HDZ te je ocijenio kako "nije lako biti HDZ-ovac u Istri".

- Danas smo međutim ponosni na to i srce nam je veliko. Uspješno vodimo Hrvatsku prepunu infrastrukturnih projekata, posebno u Istri. Govorili su o nama - 'HDZ ne voli Istru, HDZ ne voli Rijeku i da HDZ ne voli krajeve u kojima lokalno nije na vlasti'. No, svojim djelima i postignućima to smo demantirali i nabili smo im velike komplekse- naglasio je Butković.

Dodao je da "dok su oni bili na vlasti, i IDS, i SDP, zaustavljen je istarski ipsilon, dok je HDZ 2016. godine s BINA Istrom opet pokrenuo taj projekt."

- To se mora znati, jer se zaboravlja. Neki ljudi koji obnašaju visoke dužnosti, poput predsjednika države i nekadašnjeg premijera Zorana Milanovića, zaustavili su taj projekt. Uspješno vodimo Hrvatsku sve ove godine i ponosni smo na sve ono što činimo u Istri. Ostvaruju se veliki infrastrukturni projekti u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u Istri- poručio je Butković.

Kliman: Ova Vlada voli i ulaže u Istru

Ocijenivši kako je HDZ bez obzira na napade i podmetanja započeo proces osnaženja u Istri, predsjednik županijskog odbora HDZ-a Istre, Anton Kliman rekao je da do toga ne bi došlo da stranka nije imala snažnu potporu predsjednika Andreja Plenkovića i Vlade koja "nesebično ulaže u cijelu Hrvatsku pa tako i u Istru, ne vodeći se kriterijem političkog i stranačkog, nego kriterijem hrvatskog odnosno državnog".

- Ovo je Vlada koja voli Istru. Ulaže se u svaku sredinu snažno, jednako, neovisno o tome tko bio na vlasti. Točno onako kako se i treba raditi - državnički, civilizacijski, ljudski i domoljubno. To uostalom govore projekti oko nas- istaknuo je Kliman.

U prilog tomu spomenuo je Istarski ipsilon i početak izgradnje druge cijevi kroz tunel Učku, izgradnju pulske Opće bolnice, kompleksnu, ali i uspješnu sanaciju Uljanika koji se našao u dramatičnoj situaciji, ostanak BAT-a u Kanfanaru i zadržavanje proizvodnje i radnih mjesta.

- HDZ Istre ima otvorenu komunikaciju i visoku razinu razumijevanja s nizom nezavisnih i nestranačkih aktera u Istri, a plodove te sustavne komunikacije žeti ćemo na izborima koji slijede- poručio je predsjednik istarskog HDZ-a Kliman.

