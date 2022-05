Plenković optužio Milanovića: 'Ide na ruku ruskom agresoru'

Premijer Andrej Plenković odbacio je u utorak u Bruxellesu ocjene predsjednika Zorana Milanovića da sankcije protiv Rusije nisu učinkovite i da samo štete europskim građanima, optuživši ga da ide na ruku ruskom agresoru.

Milanović je ranije u utorak rekao da europske sankcije Rusiji ne funkcioniraju, jer naftu može prodati drugim kupcima, nakon što je EU odlučila uvesti djelomični embargo na uvoz tog energenta iz Rusije.

“Nije točno da sankcije ne pomažu, Rusija zahvaljujući svojim energentima financira ratne operacije u kojima svakodnevno gine veliki broj vojnika i civila”, rekao je Plenković nakon završetka samita EU-a u Bruxellesu na kojem je dogovoren šesti paket sankcija protiv Rusije.

Dodao je da su sankcije moralno pitanje, da treba biti na pravoj strani povijesti i prava. “Vlada to jest, ja to jesam, a je li to gospodin Milanović neka se zapita hrvatska javnost", rekao je Plenković.

"Mi vodimo politiku u interesu Hrvatske i u interesu EU-a, u interesu pravde i solidarnost, a ako on vodi politiku koja bi kada se sve rezimira trebala ići na ruke ruskom agresoru, neka to objašnjava građanima, mi to ne vodimo. Nažalost, to se zbiva već mjesecima i to više nije slučajnost, to je velika šteta i sramota za Hrvatsku”, dodao je.

Plenković je također odbacio Milanovićeve ocjene da Hrvatska nije nikakvo energetsko čvorište.

“Čovjek ili ne zna ništa ili je ljubomoran ili govori bez ikakvih argumenta samo da bi ga netko čuo. Negirati stratešku ulogu Hrvatske u našem susjedstvu, sve aktivnosti koje poduzimamo, činjenicu da je LNG terminal realiziran u našem mandatu, činjenica da će ulaganja u kritičnu infrastrukturu Hrvatskoj dati jedan sasvim drugi položaj može se nazvati ili neinformiranošću, neznanjem ili jalom i ljubomorom. Sve je to ljudski i meni je žao što daje takve izjave”, rekao je Plenković.

Čelnici država članica EU-a postigli su u ponedjeljak u Bruxellesu dogovor o zabrani uvoza ruske nafte koja se doprema brodovima.

Oko dvije trećine ruske nafte uvozi se u EU tankerima, a s obzirom da su Njemačka i Poljska najavile da će do kraja godine posve odustati od ruske nafte, to znači da će uvoz ruske nafte smanjiti za 90 posto.

