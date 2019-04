Plenković: Ostvareni svi ciljevi izvanredne uprave u Agrokoru

Proces izvanredne uprave u Agrokoru je uspio i ostvareni su svi njezini ciljevi, izjavio je u srijedu predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon sastanka sa članovima Upravnog odbora Fortenova grupe na čelu s predsjednikom Maksimom Poletaevim.

Premijer je naglasio da je izvanredna uprava realizirana u "zaista kratkom roku" i provedena "učinkovito, brzo, sigurno i uspješno".

Dodao je da su ostvareni njezini glavni ciljevi: funkcioniranje kompanije, očuvanje radnih mjesta te zaštita interesa dobavljača i povrat najvećeg mogućeg dijela staroga i graničnog duga te podmirenje gotovo svih dugova obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a uz sve to očuvana je makroekonomska i politička stabilnost.

Kaže kako je "malo primjera tako velikih restrukturiranja koja su u tako kratkom roku ostvarila te ciljeve".

Istaknuo je da je cijeli proces proveden bez troška za građane i državni proračun, a da je potvrda toga izlazak Hrvatske iz procedura prekomjernog proračunskog manjka i makroekonomskih neravnoteža te da je najnovija potvrda ona rejting agencije Standard&Poor's, koja je Hrvatskoj nakon šest i pol godina vratila investicijski rejting.

"Sada, s novom upravom i vlasnicima očekujemo da se proces konsolidacije i poboljšanja poslovanja nastavi, a Vlada je to spremna podržati", rekao je premijer.

Pravna potvrda ispravnosti procesa stigla je, po njegovim riječima, od Ustavnog suda, koji je ocijenio da je zakon o izvanrednoj upravi sukladan Ustavu, a uvršten je i među EU-ove propise o insolvencijskom postupku. Istaknuo je da ja Vlada izdržala sve napade i pritiske tijekom procesa te očuvala političku stabilnost, ključnu za uspjeh procesa.

Zahvalio je izvanrednoj upravi - Fabrisu Perušku i Ireni Weber te bivšem povjereniku Anti Ramljaku i posebno bivšoj potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva Martini Dalić.

"Želimo da nova kompanija Fortenova posluje dobro u Hrvatskoj i regiji i koncentrira se na konsolidiranje glavnih elemenata poslovanja, a to su poljoprivreda, prehrambena industrija te velepodaja i maloprodaja", rekao je premijer.

Svi bitni preduvjeti za to su po njegovim riječima stvoreni. Smatra da u kratkom roku treba refinancirati roll-up kredit, po uvjetima podnošljivim za kompaniju. Riječ je o kreditu od 1,06 milijardi eura podignutog za Agrokorove dugove, uz osnovnu kamatu od 11,5 posto, koja će, kako se očekuje, do rujna će narasti do 14 posto, a efektivno do 18 posto.

"Ono što smo također vrlo jasno dali do znanja novom Upravnom odboru je da u budućem poslovanju očekujemo da položaj hrvatskih dobavljača, hrvatske poljoprivrede, bude na adekvatan i primjeren način sastavni dio poslovanja kompanije, i da cijela grupacija djeluje na način koji će biti na dobrobit ukupne hrvatske ekonomije", rekao je Plenković.

Poletaev: Fokus na budućnosti, nema "istrage"; Plenković: Još jedan fake news

Predsjednik Upravnog odbora Fortenova grupe Maksim Poletaev zahvalio je kupcima, zaposlenicima i Vladi za potporu tijekom izvanredne uprave te samoj izvanrednoj upravi.

"Nisam vidio da se drugdje tako dobro radi i u tako kratkom roku postigne rješenje", rekao je komentirajući rad izvanredne uprave.

Za Sberbank je rekao da ga zanima rad na srednji rok, iako nije riječ o za njega ključnoj imovini. Kazao je kako Sberbank želi u suradnji s drugima, podići vrijednost kompanije. Smatra da sada nije dobro vrijeme za prodaju udjela te da je organizacija u tri poslovne linije dobar model i da će se vrijednost kompanije polje povećati ako je ona cjelovita.

Najavio je da će nova uprava imati "fokus na budućnosti, a ne na prošlosti", o kojoj, kako je rekao, ne želi "provoditi istrage", nego "razumjeti situaciju i upoznati se s naslijeđenim".

Na pitanje je li točno da će formirati tim koji će analizirati poteze Ante Ramljaka i Martine Dalić, odgovorio je da to nije točno te da Sberbank nije istražna institucija i da je javnost "preopterećena tim glasinama". Premijer Plenković, pak, ocijenio je da je tu riječ o još jednom od brojnih "fake news".

Hitnim je Poletaev označio refinanciranje roll-up kredita. "Mislim da bismo do sredine ljeta trebali imati rješenje za taj problem", rekao je.

Upitan je li roll-up kredit bio dobar ili loš potez, odgovorio je da se ne želi vraćati u prošlost jer to "ne donosi vrijednost".

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić je, pak, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da će zemljište koje je Agrokor imao koncesiju, obrađivati zrcalne tvrtke nastale u procesu izvanredne uprave.

Izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško ocijenio je da je izvanredna uprava bila bitna ne samo za Hrvatsku, nego i regiju te da je kompanija "vraćena u život" i sada posluje uspješno. Najavio je dovršetak implementacije nagodbe izvan Hrvatske, za što će po njegovim riječima trebati nekoliko mjeseci te refinanciranje "supersenior" duga i rad na povećanju profitabilnosti.