<p>Najgori dan od pojave korona virusa u Hrvatskoj, na početku sjednice Vlade komentirao je i premijer <strong>Andrej Plenković.</strong></p><p>- Danas je rekordni dan oboljelih, imamo 542 zaražena, što je najviše od početka ove pandemije, a ujedno je i najveći skok u jednom danu, čak 179 više nego jučer. Diljem svijeta je oboljelo preko 36 milijuna ljudi, a više od milijun ih je umrlo od korona virusa - rekao je naglasivši kako je to svaka pedeseta smrt u svijetu.</p><p>- Pandemija se, nažalost, kao što smo i pretpostavljali ovog proljeća, ubrzava. U Europi je do sad oboljelo preko pet milijuna i 600.000 ljudi, broj mrtvih je dosegao 220.000, to je više nego u SAD-u. U Hrvatskoj, nakon što nam se broj od 5. do 29. rujna prepolovio, posljednjih tjedan dana bilježimo ponovno zabrinjavajući trend. Broj aktivnih slučajeva skočio je za 1000 u manje od 10 dana - poručio je.</p><p>Govoreći u kontekstu povećanja broja zaraženih posljednje vrijeme po zemljama naglasio je kako je ovaj virus ozbiljna prijetnja zdravlju i životima.</p><p>- Relativiziranje i omalovažavanje ima za izravnu posljedicu nepridržavanje zaštitnih mjera i neodgovorno ponašanje čime ugrožavamo zdravlje i gospodarstvo. Podcrtavam, potrebno je poklanjati povjerenje stožeru i znanstvenicima, a ne se voditi politikantskim nagađanjima i improvizirajućim savjetima - poručio je.</p><p>Stožer poduzima mjere, dodao je, kako bismo se što bolje mogli nositi s ovim najvećim izazovom.</p><p>- Naš je cilj pronaći pravu ravnotežu između zaštite zdravlja i gospodarstva, moramo biti jedinstveni u ovoj borbi, kao u proljeće, imati povjerenja u odgovornost građana. Znam da nikome nije ugodno nositi maske, no tamo gdje se ne može ostvariti distanca to je zaista važno i to svi moramo prihvatiti - istaknuo je Plenković.</p><p>Da bi se održala gospodarska aktivnost, naglasio je, presudna je osobna odgovornost i disciplinarnost građana.</p><p>- Mi ćemo održati gospodarsku aktivnost, ali mala žrtva za osobni komoditet osigurava normalan rad i zdravlje. Podsjećam da je nužno izbjegavati velika okupljanja, pa čak, nažalost, i velika obiteljska okupljanja koja su se pokazala kao žarišta. Apeliram na međusobnu solidarnost i poštovanje, ako moramo održati gospodarstvo, raditi, ići u škole, potrudimo se da svatko da svoj doprinos - rekao je.</p><p>Sličan trend rasta broja zaraženih, dodao je ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong>, može se očekivati i u narednim danima ako se nastavi nepridržavanje mjera. Na bolničkom liječenju je trenutno 361 pacijent, a kako je naglasio Beroš, a samo u proteklih tjedan dana u bolnici su završila 344 pacijenta.</p><p>- Postepeno raste broj hospitaliziranih. 116 je zaraženih u zdravstvenom sustavu, 884 zdravstvenih djelatnika je u samoizolaciji. Što se tiče neuropsihijatrijske bolnice u Popovači, 21 djelatnik je u samoizolaciji, svi zaraženi pacijenti su adekvatno zbrinuti, a bolnica nesmetano funkcionira - rekao je.</p><p>Naglasio je kako zdravstveni djelatnici koji su se zarazili <strong>na radnom mjestu ostvaruju pravo na 100-postotnu naknadu.</strong></p><p>Ministarstvo zdravstva, dodao je, zatražilo je od <strong>Grada Zagreba </strong>da poveća kapacitete izolacije u bolničkim hitnim prijemima za Covid-19 bolesnike. </p><p>- Javna okupljanja i veća obiteljska druženja, na koje dolaze osobe s blagim simptomima, najčešći su uzrok razvoja mikrožarišta, na taj način zaraza se nastavlja širiti dalje unutar obitelji, na radnom mjestu, u Domovima za starije, vrtićima, školama...U svim županijama imamo brojna tinjajuća mikrožarišta - poručio je i pozvao sve da se pridržavaju najjednostavnijih, a najučinkovitijih mjera u suzbijanju zaraze.</p><p>Državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova, <strong>Irena Petrijevčanin Vuksanović</strong>, podsjetila je kako je Stožer civilne zaštite u posljednjih tjedan dana donio 12 novih odluka. Od 1. do 7. listopada izvršeno je 26.881 nadzor poslovnih objekata, trgovina, ugostiteljskih objekata, noćnih klubova, a dano je 1778 upozorenja.</p>