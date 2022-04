Plenković posjetio gradilište nove autoceste kod Siska

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sa suradnicima posjetio je u srijedu Sisačko-moslavačku županiju, gdje je sa županom Ivanom Celjakom razgovarao o projektima Županije i Vlade koji se odnose na sanaciju šteta od potresa i revitalizaciju, a posjetio je i dva gradilišta dionice autoceste A11 Lekenik - Sisak. Najprije je obišao gradilište spojne ceste od Siska do autoceste koja uključuje novi most preko Odre i kružni tok s prilaznicama u vrijednosti 65 milijuna kuna. Dionica autoceste od Lekenika do Siska duga je 10,9 kilometara i gradi se s dva odvojena kolnika, svaki s dva prometna i zaustavnim trakom. Bit će izgrađeno šest putnih prijelaza s nadvožnjacima i drugom infrastrukturom. Ugovoreni radovi vrijedni su 281,3 milijuna kuna, uz rok izvođenja radova od 24 mjeseca. Premijer Plenković zadovoljan je dinamikom radova na oba projekta. - Projekt mosta i prilaznice, kako sam čuo, biti će završen već idućeg ljeta. Dionica autoceste od Lekenika do Siska, bit će punog profila, a čvor kod Žažine omogućit će brži prilaz Petrinji i Glini, što će tom kraju udahnuti novi život. Radovi će biti gotovi prema planu, točno za dvije godine, čime će će Sisak i Sisačko-moslavačka županija, uz novu regionalnu kartu potpora, biti u osjetno povoljnijem tretmanu u odnosu na druga područja kada su u pitanju investicije. Ova će županija sada primati 10 do 15 posto više od drugih županija, što znači da će biti isplativije ulaganje u ovu županiju - rekao je premijer. Dodao je kako je sa županijskim čelništvom razgovarao o projektima otklanjanja posljedica potresa i revitalizaciju Banovine. Bilo je riječi o ulaganjima u obrazovnu, zdravstvenu, kulturnu, prometnu i socijalnu infrastrukturu, kao i obnovi kuća. Ocijenio je kako je velik posao već obavljen, posebice u zdravstvenoj i obrazovnoj infrastrukturi. - Predstoji nam daljnje ubrzavanje izgradnje obiteljskih kuća, stanova i višestambenih zgrada, o čemu su u tijeku brojni natječaji. I ovaj naš posjet kao i puni angažman svih ministarstava i državnih ureda doprinijeti da taj proces ubrzamo i da u konačnici iskoristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju, iako ona nisu dovoljna da bi se financirao cijeli proces obnove Banovine nakon velikog potresa - zaključio je Plenković. Što će novi prometni projekt značiti za Sisak i okolicu, premijer se i osobno uvjerio, jer je kolona vozila s gostima najprije imala zastoj na starom mostu preko rijeke Odre, zatim je bila zaustavljena ispred brklje na željezničkom prijelazu u Stupnu, a na kraju je bio zastoj na nedalekom mostu kod Stupna koji se sanira i promet se naizmjenice odvija jednim trakom.