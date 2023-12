Plenković već zna tko će biti novi ministar gospodarstva, ali ime čuva u strogoj tajnosti

HDZ je odlučio tko će biti novi ministar gospodarstva nakon Davora Filipovića i on bi trebao biti izglasan već sljedeći tjedan na izvanrednoj sjednici Sabora. To nam je potvrđeno, ali ime se čuva u najstrožoj tajnosti najužeg kruga ljudi premijera Andreja Plenkovića. U HDZ-u se najviše spekuliralo da bi ministar mogao biti Gordan Kolak, sadašnji predsjednik uprave Končara, koji je i u kombinacijama za novoga predsjednika uprave HEP-a. Potvrđeno nam je da se ne radi o njemu, kao ni o drugom kandidatu čije ime se provlači po stranačkim kuloarima, a riječ je o Marku Ćosiću, bivšem članu uprave HEP-a.

Novi ministar gospodarstva trebao bi u fotelju sjesti tjedan dana prije super izborne godine. Kad ćemo na parlamentarne izbore, tema je koja je još na razini nagađanja. Spominjao se travanj ili svibanj kao opcija, no kad će oni uistinu biti, ovisi o odluci Andreja Plenkovića, kad će se raspustiti Sabor. Budući da je ovaj saziv konstituiran 22. srpnja 2020. godine, parlamentarni izbori se, prema ustavnim rokovima, moraju održati najkasnije do rujna. Novi ministar, tko god on bio, neće imati vremena iskazati se na novoj funkciji. Profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i politički analitičar Ivan Rimac smatra da će premijer na mjesto novoga ministra gospodarstva staviti onoga za koga smatra da će dobro proći na predstojećim izborima.

- Postavljanje novoga ministra u svakom slučaju je propagandni potez. Birat će se ljudi koji bi potencijalno mogli biti primamljivi kandidati na izborima, ako ne to, onda da barem nemaju 'putra na glavi' - rekao je Rimac.

Podsjetimo, prije mjesec dana Plenković je smijenio Marija Banožića nakon prometne nesreće u kojoj je izgubljen jedan život, a naslijedio ga je Ivan Anušić, najmoćniji HDZ-ov čovjek u Slavoniji, koji se nije libio kritizirati premijera.

Ministri i nakon izbora

Rimac smatra da je prilično velika vjerojatnost da će novoimenovani ministri, pokaže li se da ih Andrej Plenković treba, ostati na dužnostima u Vladi bude li dobio priliku nakon izbora i treći put sastavljati Vladu.

I za političkog analitičara Tihomira Cipeka logično bi bilo da se onaj tko će biti imenovan na mjesto ministra gospodarstva uključi u predstojeće izbore i pomogne vladajućima u izbornoj kampanji, ali i da bude u potencijalnoj novoj vladi HDZ-a.

- Zašto bi sad netko tko je od ugleda pristao biti ministar tih nekoliko mjeseci? Bilo bi logično da mu premijer onda obeća ili kaže da se nada da će suradnja biti dugoročnija - navodi Cipek.

Očekuje da će na to mjesto biti postavljen političar.

- Mislim da je cijela ova afera izbila zbog toga što ljudi ne razumiju, a i premijer očito nije razumio da je politika specifična djelatnost i da se ona ne treba prepuštati ljudima koji iz svijeta kapitala ulaze u politiku. Potpuno mi je iznenađujuće kako to da je Vlada pristala da savjetnik ministra gospodarstva bude čovjek koji ima neposredne interese. To je abeceda. Osnovno pravilo jest da se u politici trebate brinuti o javnim interesima i da ne smijete dozvoliti da privatni interesi to kontroliraju - ističe Cipek.

Odlazak Davora Filipovića i njegova posebnog savjetnika Jurice Lovrinčevića zbog afere "Mreža" oporbi je razlog za odlazak cijele Vlade, a SDP je u proceduru uputio prijedlog za raspuštanje Sabora koji će, prema najavama, podržati cijela oporba. SDP-ovci su stava da je najnovija afera vrlo slična mehanizmu izvlačenja javnoga novca kakav je primijenjen u slučaju Fimi Media. No vladajući to odbacuju. Već sad je jasno da zahtjev oporbe neće proći jer iako Plenković ima minimalnu većinu, ona se do sada pokazala stabilnom. HDZ-ovi koalicijski partneri stava su da nema smisla sad raspuštati Sabor i napominju kako će izbori ionako biti za nekoliko mjeseci, vjerojatno na proljeće. Politički analitičari različito razmišljaju kad je riječ o tome hoće li najnovija afera natjerati Plenkovića i HDZ da prolongira izbore.

- HDZ-u sad ovo ne odgovara. Ovo je jedan jako veliki udar na njihovu kampanju, koja je krenula, tako da je vjerojatno sad u HDZ-u poprilična panika i razmišljaju kad zakazati izbore, jer ova afera, kako sad stvari stoje, možda nije okončana - stava je analitičar Rimac.

Iako oporba najnoviju aferu uspoređuje s Fimi Medijom, pitanje je hoće li oporba na tome uspjeti profitirati. Rimac je stava da ni oporbi trenutačno ne odgovaraju izbori.

Kome odgovaraju izbori?

- Oporbi ne odgovara ništa osim situacije da veća grupacija proglasi veliku koaliciju koja ide na rušenje HDZ-a s vlasti. Ni jedna stranka praktički nema nekakvu značajniju prednost ili može računati na neki veliki broj mandata - napominje Rimac.

Napominje kako je za opoziciju teško sastaviti koaliciju jer je riječ o oprečnim političkim opcijama.

- Teško da se može naći programska povezica. Međutim, jedino što može glasače pokrenuti i definirati njihov interes za izbore je zapravo obećanje: 'Srušit ćemo HDZ' - zaključuje Rimac.

Analitičar Cipek ne slaže se da će ova afera utjecati na odluku o terminu parlamentarnih zbora.

- Mislim da će ta afera vrlo brzo biti zaboravljena, tako da ona neće igrati bitnu ulogu u odlučivanju HDZ-a o terminu izbora. Imate puno važnijih stvari koje odlučuju kad će se raspisati izbori: od ekonomskih kretanja, standarda građana, istraživanja javnoga mnijenja, što će biti u geopolitičkom okruženju, pa do toga hoće li krenuti novi projekti za željeznice - smatra Cipek.

Osim parlamentarnih izbora, iduće godine Hrvatsku čekaju i izbori za Europski parlament te krajem godine i predsjednički izbori.