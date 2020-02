Plenković: Recite gospodinu Brkiću da se malo bolje prisjeti

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak kako bi se njegov zamjenik Milijan Brkić trebao malo bolje prisjetiti koga je zagovarao prilikom stvaranja koalicije nakon raskida s Mostom.

- Mi smo imali 91 potpis, što se tiče HSS-a oni su odmah rekli da će nam dati podršku, u krajnjoj liniji kada je došlo do raskida koalicije s Mostom nudili smo im da dođu u koaliciju s nama, oni tada nisu htjeli, možete to pitati i gospodina Beljaka. Što se tiče toga da li ići s Mostom ili HNS-om, recite gospodinu Brkiću da se malo bolje prisjeti, poručio je Plenković na 60. obljetnici smrti blaženog kardinala Stepinca u Krašiću.

Također je potvrdio da je Brkić "u dogovoru s njime" donio potpise članova HSS-a za koaliciju.

Brkić je rekao u ponedjeljak kako je on zagovarao koaliciju s HSS-om, odgovarajući tako na Plenkovićevu prethodnu prozivku da je upravo Brkić bio taj koji je 2016. godine zagovarao koaliciju s HNS-om umjesto s Mostom.

Na pitanje znači li to da Plenković laže, Brkić je kazao kako je to tvrdnja novinara te da je to Plenković možda zaboravio, a poručio je svom predsjedniku stranke kako se danas, na Stepinčevo, u Krašiću može i ispovjediti.

Jandroković: Brkić protiv koalicije s Mostom, zagovarao je HNS

Glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao je u Krašiću da se jako dobro sjeća tih dana.

- Gospodin Brkić je bio protiv koalicije s Mostom i zagovarao je koaliciju s HNS-om, ustvrdio je.

Brkić je također poslao poruku Jandrokoviću da je, dok je on bio na funkciji glavnog tajnika, HDZ "polučio pobjede i rezultate".

- Koliko je dobro stranka funkcionirala pokazalo se na izborima 2015. godine kada smo u velikoj koaliciji ostvarili rezultat od 33 posto i propustili pobjedu koju je predviđao gotovo svatko. Za razliku od njega, ja sam bio glavni tajnik od 2016. godine kada smo u samo mjesec i pol dana od 21 posto došli do 36 posto i pobijedili, treba se toga prisjetiti, rekao je Jandroković.

Podsjetio je kako je HDZ tada imao veliki financijski manjak od gotovo 15 milijuna kuna, a koji je njegovim dolaskom preokrenut.

- Danas smo u plusu 15 milijuna kuna nakon što smo prošli parlamentarne, lokalne, europske i predsjedničke izbore. To je dovoljan dokaz kako stranka funkcionira, i kako se svatko od nas odnosi prema stranci i financijama, zaključio je Jandroković.

